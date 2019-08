MUSLIMAN PLJUNUO IMAMA U DŽAMIJI, PA GA ONDA UDARIO: I to sve na Kurbam bajram!

Policija je odmah izašla na lice mesta i nakon uviđaja obavestila dežurnog tužioca Okružnog tužilaštava Istočno Sarajevo.

Efendija Gahić izjavio je da ga je napao Mehmed Kuljančić iz Vlasenice.

"Navedena osoba je tražila od nas da sa nekim osobama zakolje jedan broj kurbana. Dakle, da bude na čelu ekipe koja će to raditi, za šta je očekivao nadoknadu koju mi i inače dajemo za te svrhe. Poznavajući tu osobu, koja se inače ne bavi profesionalno navedenim poslom, mi smo kao predstavnici Islamske zajednice odlučili da mu se ne može poveriti ta vrsta posla. Ipak se radi o verskom obredu i ozbiljnom poslu. Ne možemo dozvoliti da to neko amaterski radi iz odgovornosti prema vernicima. Odbili smo, dakle, tu osobu.

Smatrali smo da to moraju da rade profesionalci", kaže Grahić.

Međutim, Kuljančić je odlučio da se obračuna s imamom.

"Tolika je njegova ljutnja bila, njegov bes, da je nakon bajramske kafe i druženja sa džematlijama, došao u moju kancelariju, gde je bilo 4-5 osoba.

Prišao je stolu gde sam ja sedeo, pa me je pljunuo direktno u lice. Obilazi potom oko stola, dolazi do mene, te, iako ga je jedna osoba pokušala uhvatiti i sprečiti napad, on je uspeo da me udari u levi bubreg. To je jedini razlog za bes i napad. Niko nije očekivao ovakvu reakciju", pojasnio je vlasenički imam.

Dodaje da bi bilo i mnogo težih povreda da nije bilo ostalih osoba u prostoriji, a koje su zaustavile napad.

Efendija dodaje da je Kuljačić osoba sklona ekscesima.

"On ne pije alkohol, ali bilo je nekih tuča, divljanja s automobilima i motociklima. Mi smo savetom i na drugi način pokušali da privučemo navedenu osobu da to ne radi. Ali, evo, obilo se to meni o glavu više puta, a po prvi put sam doživeo fizički napad od Bošnjaka", kazao je Grahić.

Kaže da je ovo sramota za Islamsku zajednicu.

"To je odraz njegove vere, ličnosti morala i svega", rekao je ef. Grahić.

Kako je prenijela Srna, policijski službenici nastavljaju s preduzimnjem svih zakonom propisanih mera i radnji iz svoje nadležnosti s ciljem kompletiranja i dokumentovanja navedenog događaja.

