DŽAFEROVIĆ U RATU KLAO SRBE U VOZUĆI, A SAD OPTUŽUJE ŽRTVE: Armija BiH je branila Hrvatsku od srpske agresije!

"Nikada se ne sme zaboraviti da je Peti korpus tri i po godine braneći Krajinu zadržavao i zaustavljao velikosrpsku armadu koja bi da nije bilo Petog korpusa svoje snage usmerila na nastavak osvajanja u Hrvatskoj. Da nije bilo Petog korpusa i drugim gradovima u Hrvatskoj bi pretila sudbina Vukovara", izjavio je Džaferović, preneo je bosanski portal Dnevno.

Džaferović je to rekao u Bužimu, gde je učestvovao na obeležavanju godišnjice osnivanja jedne od jedinica koje su delovale u sastavu Petog korpusa tzv. Armije BiH.

Tvrdi da je za odbranu Hrvatske bila od velikog značaja odluka Predsedništva bivše SR BiH da na ratišta u Hrvatskoj na strani JNA ne idu mladići iz Bosne i Hercegovine.

"Treba postaviti i pitanje šta bi značilo i kako bi se stvari odvijale da tadašnje hrvatsko rukovodstvo s Miloševićevim režimom nije dogovorilo podelu BiH, što je izraslo u udruženi zločinački poduhvat koji je kao takav presuđen od Haaškog tribunala. Naši susedi to uvek moraju imati na umu", kazao je Džaferović.

Kako je preneo portal Dnevnik, Džaferović još rekao da je daleko nadmoćniji, u vojnom i tehničkom smislu, "velikosrpski agresor imao čvrstu nameru da razbije Bosnu i Hercegovinu i uništi Bošnjake, ali da nije u tome uspeo, jer je protiv sebe imao armiju časnih ljudi".

Podsetio je na reči prvog predsednika Predsedništva RBiH Alije Izetbegovića da "Bosna i Hercegovina nije samo parče zemlje na Balkanu, već ideja da ljudi različitih religija, nacija i kulturnih tradicija mogu živeti zajedno".

Džaferović je dalje rekao i da se ne može staviti znak jednakosti između onih koji su napadali i želeli da unište, i onih koji su branili i želeli da sačuvaju Bosnu i Hercegovinu.

Isto tako, dodoa je, ne može biti znaka jednakosti između onih koji su "činili zločine i žrtava tih zločina".

Govoreći o aktuelnom trenutku, Džaferović je rekao da su na posebnom udaru bošnjački politički faktor i druge probosanske političke snage.

"Agresivnim političkim i medijskim kampanjama žele da nas ućutkaju, stave u defanzivu, obeshrabre, kako bismo popustili pred njihovim nasrtajima koji vode ka rastakanju države. Moja poruka takvima je da se uzalud trude. Neće nas ni obeshrabriti ni ućutkati", kazao je Džaferović, preneo je portal Dnevnik.

Neki, naveo je, uporno pokušavaju da pred Bošnjake stave lažne izbore, te dodao da ti izbori koji su bili stavljeni pred njih nikada nije bio - "rat ili mir, već borba i sloboda ili predaja i ropstvo".

Bošnjaci su, rekao je, uvek birali borbu, a danas je to "politička borba, i ona će trajati sve dok uz mudar, odlučan i uporan pristup ne ostvarimo do kraja naš cilj, a to je celovita i demokratska država Bosna i Hercegovina, članica evropske i NATO zajednice, u kojoj će svaki čovek na svakome pedlju imati bezbednost i jednaka prava".

Kurir.rs/Tanjug

Foto: AP

Kurir