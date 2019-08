DODIK PORUČIO KOMŠIĆU: Tako rade oni koji su ranije nešto oteli, pa sad to opljačkano brane

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je veoma dobro razumeo poslednju izjavu predsedavajućeg Predsedništva BiH Željka Komšića i da tako rade oni koji su ranije nešto oteli, pa sad to opljačkano brane.

Povodom izjave da će svako ko pokuša da otme nadležnosti od BiH završiti u Hagu ili pod zemljom, Dodik je pozvao Komšića da pokaže gde u Ustavu i u Dejtonskom sporazumu piše o tim nadležnostima za vojsku, pravosuđe.

Dodik je rekao da Komšić, zajedno sa OHR, koji se stavio na njihovu stranu, tvrdi da on (Dodik) nešto preti.

"A to što Komšić kaže da svi oni koji nešto pokušaju, kao što sam ja nešto najavio, završe u zatvoru ili pod zemljom, to nije nikakva pretnja. Naravno, ja sam to veoma dobro razumeo", poručio je Dodik.

foto: Beta

On je ponovio da Republika Srpska nema potrebu ni za kakvim avanturizmom i da će, sve što se bude radilo, raditi da se ojača izvorni Dejtonski mirovni sporazum.

"Naši potezi neće biti mimo Ustava i tražićemo da se afirmiše ustavna struktura u BiH onako kako to tamo piše, a ne kako je to neko nasiljem nametao, a sada histeričnim izjavama Komšić pokušava da očuva ono što je oteto", naglasio je Dodik i dodao da to ima svoju proceduru.

Dodik je upitao po kojoj logici pravnoj ili ustavnoj ili demokratskoj, ako je neko nasiljem naterao različite strukture vlasti da u nekom ranijem periodu daju saglasnost Republike Srpske da se pristupi sporazumu o oružanim snagama BiH, ne može sada izaći iz tog sporazuma.

"Mi ćemo kao skupština predložiti razgovore Parlamentu Federacije BiH i predložićemo ostalim konstitutivnim narodima da se razgovara. Mi ćemo predlagati povlačanje sporazuma o vojsci, sudu i tužilaštvu, indirektnim porezima i sve ono što su nametnuli visoki predstavnici i u to ne treba niko da sumnja", poručio je Dodik.

On je naglasio da se neće praviti nikakva avantura i da će se ići polako, precizno, koristeći sva demokratska sredstva.

"Republika Srpska nema nikakvu potrebu za bilo kakvim avanturizmom. Učinićemo sve u okviru spoznaje da 10 meseci ne funkcionišu organi vlasti na nivou BiH, a opet Republika Srpska funkcioniše. Postavlja se onda logičko pitanje šta će nam ti zajednički organi kojih ionako nema, što bismo to birali kad postoje samo problemi od njih samih", rekao je Dodik.

Kurir.rs/RTRS/Srpska info

Foto: Marina Lopičić

Kurir