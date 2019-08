DODIK DAO ROK DO 5. SEPTEMBRA: Iskreno sam verovao da je formiranje vlasti moguće! Nećemo tolerisati uskraćivanja prava Srbima!

Na današnjoj sednici trebalo je da dođe do rasprave o imenovanju Zorana Tegeltije za mandatara Saveta ministara, a otkazana je na Dodikov zahtev.

"Nema mandatara, samo kandidat za predsedavajućeg Saveta ministara" poručio je Dodik i rekao da se BiH nalazi u jednoj teškoj političkoj krizi. Naveo je da su Komšić i bošnjački član Predsedništva Šefik Džaferović odmah na početku današnje sednice rekli da neće podržati Zorana Tegeltiju kao kandidata za predsedavajućeg.

On je podsetio da su evropski zvaničnici poručili da BiH mora što pre da formira vlast na svim nivoima kako bi nastavila put ka kandidatu za članstvo u EU.

"Verovao sam da je to moguće, ali se to nije desilo. Rešeno je pitanje rominga koje je bilo jedan od uslova, ali vlast nije formirana. Nakon održanih izbora očekivalo se da će se pristupiti formiranju svih organa, ali je došlo do destrukcije u sprovođenju rezultata izbora" naveo je Dodik.

Ukoliko ne bude Saveta ministara i ukoliko se nastavi sa opstrukcijama, objasnio je Dodik, Republika Srpska ima pravo na svoj potez



"5.speptembra, do kada važi sporazum koji smo potpisali, ćemo izučiti određene postupke i nećemo dozvoliti da se Srbima uskraćuju prava", rekao je Dodik.

"Kradu nam pare i još nam uzurpiraju sva politička prava. Neću im to dozvoliti", poručio je on.

"Druga dva člana Predsedništva stalno ističu "ustavnost i zakonitost" kao da ostali učesnici u procesu, odnosno mi nismo za to. A kada bi ih pitali gde piše u Ustavu da BIH ima nadležnost za odbranu, finansije, sud i Tužilaštvo, pravo na obaveštajne i bezbednosne agencije, ne bi mogli to da vam pokažu.

Takođe, ne ističu da u zakonu stoji da u određenom roku Predsedništvo mora da imenuje kanditata, i to je trebalo da se desi pre mnogo meseci", rekao je Dodik.

Kurir.rs

Foto: Facebook video prtscr / RTRS

Kurir