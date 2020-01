MIGRANTI HTELI DA PREĐU DRINU: Držali se jedni za druge i štapove, ali je samo jedan uspeo u svojoj nameri

Njih četvorica su, naime, danas oko 16.40, držeći se međusobno i uz pomoć štapova, uspeli da dođu do sredine reke, gde je matica jednog ponela nizvodno, a zahvaljujući čemu je on uspeo da stigne do leve obale Drine.

Trojica migranata ostala su na sredini reke, koja im je bila do pasa, desetak minuta pokušavajući da savladaju maticu, ali pošto nisu uspeli vratili su se na mesto sa koga su ušli u vodu.

Migranti su iskoristili vreme kada je nivo Drine najniži, odnosno, kada se na Hidroelektrani "Mali Zvornik" smanjuje protok vode. Sve su posmatrali Zvorničani koji su bili na šetalištu.

Kurir.rs/Tanjug Foto: Youtube/Printscreen

Kurir