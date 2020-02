ISPOVEST ELENE, NAJSTARIJE TRANSRODNE OSOBE U BIH: Obeležena od samog rođenja za ceo život

Najteže mi je pao period osnovne škole. Devojčice su u to vreme imale sandale s kaišem, dokolenice i suknjice, plave i crne. Čeznula sam da budem jedna od njih. Često su me napadale što ih gledam, a nisu bile svesne da gledam šta nose, a ne njih – rekla je u ispovesti Elena, jedina vidljiva transrodna žena u Sarajevu.

Sve je, kaže, počelo od samog rođenja, kad je utvrđeno da ima višak hormona estrogena.

"Majka je rodila tri sina, a uvek je želela da dobije ćerku. Sećam se da mi je nekad oblačila haljinicu sa mnogo cvetića i cipelice. Moja najveća tuga postala je kad su te iste devojčice dobile lepo lice, grudi… Sve mi je daleko. Prinuđena sam bila da kradem sa štrika neke ženske stvari. Od 18. do 21. godine ja sam bila u jednoj velikoj borbi, krizi, hormonski napadi bili su konstantni", ispričala je Elena.

Ali, sa 23 godine upoznala je svoju suprugu, s kojom je, kako kaže, bila u braku više od 40 godina. Mislila je da je žena možda može smiriti i da će sve nestati. Kaže da je supruga dosta uticala, ali da je feminizam rastao.

foto: Avaz.ba

"Na samom početku rekla sam da sam feminizirana osoba. Ona je bila toliki drug da mi je rekla da to nije problem, ali da nemam posla ni sa muškarcima ni sa ženama. Kupovala sam joj ono što bih volela da vidim na sebi. Ali, 20 godina nisam bila ni muško ni žensko. Meni su se povratili ženski hormoni i onda sam se odlučila na tranziciju, u kojoj sam, evo, četiri i po godine", istakla je Elena, dodavši da je poslednji hormonski napad bio 3. aprila 2014. godine.

Pojašnjava da nije znala za tranziciju, jer je odrasla u Bosni i Hercegovini, u kojoj je to još tabu tema. Kako kaže, tokom prve tri godine tranzicije, izgubila je skoro 200 prijatelja, prošla je mnoga poniženja, ali je uspela sve nadvladati i biti ono što želi.

"Da sam znala, davno bih to učinila, ne bih stvarala porodicu. Već tri godine hodam u ženskom izdanju. Jednu veče pre dve godine, komšija je izvadio pištolj i uperio ga prema meni. Ja sam samo okrenula glavu i pomolila se Bogu onako kako ja znam i umem. Ja se ne bojim, ja sam to što jesam i ja sam se odlučila na ovaj korak. Moj pogled na svet je ženski. I sada kada vidim neku mladu lepu devojku, znoj me hladan oblije, bežim u prvi haustor. Ne mogu rečima pojasniti koliko je to duboka čežnja u meni, duga 60 godina", rekla je Elena.

Na proleće ove godine Elena bi trebala na operaciju u Beograd, koja košta skoro 800 evra.

"Još nemam tačan termin za operaciju. Sama operacija kad nemate njihovo državljanstvo košta 10.000 evra. Ja imam državljanstvo BiH, ali i Srbije. Redovno pijem hormone, koji su u BiH znatno skuplji nego u Srbiji", zaključila je Elena.

Elena pojašnjava kako od penzije sebi ne može ništa priuštiti, ali da su joj velika podrška i pomoć transrodne osobe.

"Skoro 12 mladića sam vratila na pravi put, sada se zabavljaju s devojkama. Na osnovu vašeg ponašanja, ja znam jeste li vi trans ili niste. Krajem decembra, jedan je mladić postao devojka, ona sada ima lepo lice. Pružim svima savet tako da me mnogi zovu keva. Uvek svakoga primim, objasnim šta je realnost, a šta je istina", istaknula je Elena, prenosi Srpskainfo.

foto: Avaz.ba

Prve dve godine tranzicije Elena je provela u Beogradu i, kako kaže, spavala je po kartonima na ulici samo kako bi mogla sebi kupiti hormone.

"Uzimala sam stvari iz kontejnera, niko mi nije hteo zdravo reći, a ne da mi pokloni neku stvar. Nikome ne bih poželela tranziciju ako to zaista nije. Imam podršku sina. Ne znam gde ću živjeti posle operacije. Kad hodam Čaršijom, vidim na 50 metara ko mi ide u susret. Ukoliko je muška grupa, pređem na drugu stranu", dodala je Elena, piše Avaz.

Kurir.rs/Avaz.ba Foto: Avaz.ba

Kurir