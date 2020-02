IZETBEGOVIĆ: Ni po cenu krize nećemo popustiti pod pritiskom Republike Srpske

Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) u BIH, Bakir Izetbegović, izjavio je da SDA "neće popustiti pod pritiskom" Republike Srpske da se promeni Zakon o Ustavnom sudu BiH, kako bi se iz tog suda eliminisale sudije-stranci. Izetbegović je rekao da popuštanja neće biti "ni po koju cenu, pa ni po cenu nove krize" u BiH.

Komentarišući najavu iz Republike Srpske da će njeni politički predstavnici blokirati rad zajedničkih institucija BiH do izmene Zakona o Ustavnom sudu BiH, lider SDA je kazao će oni u institucijama BiH "zapravo biti uzdržani prilikom donošenja odluka", čime će vršiti pritisak.

"Mi nećemo moći da popustimo pod tim pritiskom. Pokušali su da u RS uzurpiraju zemljište, Ustavni sud BiH je po našoj apelaciji to sprečio i sada se traži da mi oslabimo taj sud. Mi to nećemo uraditi", naglasio je Izetbegović. Prema njegovim rečima, "RS pokušava da uzme ono što joj odgovora" - kao sa "švedskog stola", a ono što joj ne odgovara, pokušava da ignoriše ili ukloni, sve s ciljem da bi se omogućila dominacija entiteta nad državom.

"Mi to nećemo dopustiti ni po koju cenu. Ako treba, ući će se ponovo u krizu, ali u ovoj državi poštovaće se Ustav BiH i vladavina zakona", istakao je Izetbegović. On je dodao da je cela prošla godina izgubljena "u napadu na vladavinu zakona" i da to "nije prošlo".

"Jedino što je dobro iz čitave te krize jeste što su na kraju morali da se poštuju zakoni", rekao je Izetbegović, preneo je sarajevski portal "Kliks". Komentarišući današnji sastanak srpskog člana Predsedništva BiH i lidera SNSD-a sa predsednikom HDZ BiH Draganom Čovićem u Istočnom Sarajevu, lider SDA je ocenio da "ne bi rekao da će Čović pratiti avanture Milorada Dodika".

"Videćemo da li se varam. Mi ćemo braniti ustavno-pravni poredak BiH i vladavinu zakona. Bilo je kriza i sve krize su rešene, a oni koji proizvode krize ugroziće i svoj narod i one koji glasaju za njih", kazao je Izetbegović. On je još ozrazio nadu da će reagovati Tućilaštvo BiH i medjunarodna zajednica. "Imamo direktne udare na odluke Ustavnog suda BiH. Pre ili kasnije moraće početi da rade svoj posao", rekao je Izetbegović.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Beta/Hazim Aljović)

