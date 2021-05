DODIK: Evo, i mi smo napravili neki naš non-pejper i jednog dana ćemo ga, isto tako, poslati svima

"Svašta se piše, ali ako je to pomodarstvo, evo, ne šalim se, mi smo već napravili neki naš 'non-pejper', pa ćemo ga jednog dana, kada to odlučimo, isto tako poslati svima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je Republika Srpska u Narodnoj skupštini održati raspravu, sačiniti i artikulisati svoju platformu za pregovore sa Federacijom BiH i Bošnjacima i Hrvatima, kao konstitutivnim narodima, o tome šta i kako raditi u BiH.

Prema njegovim rečima, sve to će se raditi bez učešća stranaca.

Dodik je ponovio da će doći vreme za miran razlaz u BiH, navodeći da u toj državi nema nikakvog kohezionog elementa koji bi mogao da okupi konstitutivne narode.

Prema njegovim rečima, stranci su dugo pokušavali da naprave BiH kakvu oni žele, a da se na kraju to pokazalo kao neželjeni eksperiment.

Dodik je naveo da pre desetak godina niko, sem RS, nije smeo pomenuti referendum niti pričati o tome da BiH treba da se raspadne.

"Sve se to govorilo ranije, a sada to neki i potvrđuju, ranije su nas krivili kao da remetimo nešto, a danas to čujemo iz usta važnih ljudi u svetu", kazao je on.

Ocenjujući da će doći vreme mirnog razlaza u BiH, Dodik je istakao da Srbi nemaju razloga da se mobilišu prema bilo kakvoj ratnoj opciji i da treba da se okupe oko politike koja će dati snagu.

Dodik je još kazao rekao da će sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, koji sutra dolazi u posetu BiH, razgovarati i o donaciji EU, koja je krajem prošle godine odredila više od tri milijarde evra podrške investicijama zemljama zapadnog Balkana.

On je naveo da je za BiH, odnosno Republiku Srpsku, predviđena podrška za neka četiri projekta, od čega i za Koridor 5c - od Doboja prema Vukosavlju, odnosno Orašju.

"Tu treba da dobijemo znatnu donaciju, što je za nas veoma važno jer je deo trase kojom želimo da spojimo Banjaluku sa Beogradom", rekao je Dodik.

Dodik je zaključio da EU više ne radi na proširenju, da nema konsenzusa o tome da primi nove zemlje u članstvo, dok u BiH fingiraju priču o 14 tačaka za koje znaju da ne mogu biti provedene.

Kurir.rs/Beta