NON-PEJPER PISALA GRUPA LJUDI: Moguće da je u sve uključena FEDERIKA MOGERINI

Non-pejper koji predviđa uzajamno priznanje Beograda i Prištine pisala je grupa ljudi iz Evropske unije koja je godinama uključena u proces dijaloga, smatraju poznavaoci prilika.

Nema mnogo izbora

Nije isključeno i da je u dokument koji predviđa stvaranje posebnog autonomnog okruga za sever Kosova i međusobno priznanje bila uključena i nekadašnja visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini.

Prištinska Koha objavila je da je imala uvid u dokument koji predviđa uzajamno priznavanje Beograda i Prištine, stvaranje autonomnog okruga severno Kosovo, kao i privilegovan status za Srpski pravoslavnu crkvu (SPC). Prema tom dokumentu, Beograd bi bio u obavezi da ne blokira članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nedavno da sumnja da je ovaj dokument pisala „lukava i pametna žena, fantastično upućena u tematiku rešavanja pitanja odnosa Beograda i Prištine, koja je bila je na svakom sastanku posvećenom ovoj temi“.

Prema rečima Ive Viskovića, profesora Fakulteta političkih nauka, žena o kojoj je predsednik Srbije govorio kao o osobi koja možda stoji iza non-pejpera mogla bi da bude Federika Mogerini.

- Ako je reč o jednoj ženi - nema mnogo izbora. Ostaje gospođa Mogerini, ali ostaju i dve naučnice iz Nemačke. Johana Dajmel i Žanin Mari Čalić, koje su isto tako pametne žene, bave se time i to profesionalno rade. Ja mislim da se takav dokument nikad ne piše jednom rukom. To je plod timskog rada, i ako je neko spremao, to je radila onda čitava ekipa. Ko je bio na čelu ekipe, odnosno ko je dozvolio da takav dokument izađe, drugo je pitanje - naveo je Visković.

Stara ideja

Politički analitičar Dušan Janjić takođe smatra da je na ovom dokumentu radio čitav tim, da su uzimali rečenice i delove dokumenta sa više strana.

- Oni su koristili razne izvore, čak i lokalne, koristili su teze i našeg Foruma (o telekomunikaciji, suženom priznanju, crkvama...)... Imali su uvid u nemačke teze Bundestaga, u sve NVO i zvanične papire. Znamo i da je ideja asimterične autonomije, koja se pominje u non-pejperu, došla iz Srbije, preko jednog balkanskog projekta. To je stara ideja koja je mogla da se plasira u vreme Borisa Tadića, ali je sada, kad je već počeo dijalog, kasno za to. Tu ideju plasira gospođa koja je bila uticajna i u vreme Tadića i sada - kaže Janjić i dodaje:

Opasan problem

- Asimetrična autonomija je opasan problem - ne možemo da realizujemo Zajednicu srpskih opština, a ako budemo tražili autonomiju za sever, gubimo novih pet godina. Treba tražiti zamke u ovom dokumentu, a ovo je jedna od njih - da smo spremni na sve samo da dobijemo sever.

foto: Profimedia

Inače, pojedini mediji su objavili da iza dokumenta za Beograd i Prištinu stoji izvršna direktorka EEAS Angelina Ajhorst, koja je prisustvovala pregovorima, ali su iz delegacije EU u Beogradu to demantovali. I predsednik Srbije, koji je i otvorio temu o autorki pisma, poručio je juče da ne može da potvrdi da je Ajnhorstova:

- Ovo mi ne liči na Angelinu Ajnhorst i uveren sam da ona to nije uradila.

ŠTA PREDVIĐA NON-PEJPER 1. Stvaranje autonomnog okruga severno Kosovo 2. Privilegovan status za Srpsku pravoslavnu crkvu 3. Beograd se obavezuje da ne blokira članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Profimedia