UŽIVO! VUČIĆ ZA SARAJEVSKU FEJS TV: Nemojte da se plašite, apsolutni interes Srbije je MIR! Srbije mora da istrpi i oćuti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za sarajevsku Fejs TV u intervjuu poznatom novinaru iz BiH Senadu Hadžifejzoviću, koga je ugostio u Beogradu.

Vučić govori o svim aktuelnim temama u Srbiji i regionu.

Hadžifejzović je na početku rekao da ga je uznemirila Vučićeva izjava od pre nekoliko dana da "Srbija treba nešto da dobije".

"Srbija treba da dobije pravično rešenje za mnoga pitanja", počeo je Vučić, pa dodao:

"Ne možete da na Balkanu praviti mir tako što ćete da unizite nekoga, naročito brojčano najjači narod. Upravo sam se uvek zalagao ne za zaleđeni konflikt sa Prištinom, već za rešenja. Uvek sam štitio interese srpskog naroda, ali i pokušavao da razumem interese drugih naroda".

"Obazriv sam, pazim da u regionu nikome ne pravimo problem".

"Odgovornost Srbije je da mora da istrpi i oćuti, ali ne mislim da je loše kad želite da razgovarate".

Hadžifejzović je konstatovao da nije spavao zbog Vučićeve izjave.

"Mirno spavajte", rekao je Vučić, pa nastavio:

"Nije mi namera da se bilo kome dodvoravam. Nemate razlog za strah, apsolutni interes je mir i stabilnost".

"Republiku Srpsku volim, kao što poštujem BiH. Moje pitanje za vas je, jer to nikad nisam razumeo, zašto volite da predstavite nekog za neprijatelja tamo gde ga nema?!"

"I ljudi u BiH treba da budu srećni zato što Srbija raste, i Srbi i bošnjaci".

"Ja sam jedan od retkih političara koji ne mora da se dodvorava nikome ni u Evropi ni u svetu. Mi ovde možemo da budemo mašina za rast, a svi bi da uteknemo sa Balkana".

Na konstataciju voditelja da ljudi ne veruju Vučiću, predsednik Srbije je rekao:

"Videlo se na izborima".

Hadžifejzović je zatim rekao da Dodik i Vulin na dnevnom nivou govore umesto Vučića.

"Dodik je pametan čovek i sigurno nije poslušnik. Možemo i da se ne slažemo. Ako Dodik iznosti svoje misli, ja možda nisam pametan, možda sam i glup, ali još uvek niko ne mora da govori u moje ime. Nemam čak ni portparola. ono što mislim, to i kažem, a ono što kažem, to i uradim".

"Vulin je moj dugogodišnji saborac i prijatelj, ali on ima drugačije viđenje po mnogim pitanjima nego ja. Sebe ne vidim kao predsednika svih Srba, kako on kaže, već svih građana Srbije".

"Neko ko je uspeo da izgradi više puteva nego za prethodnih 50 godina, neko ko gradi železnicu, ko je izgradio toliko bolnica, ko je uspeo da mu zemlja ima najveću stopu rasta... Da neko ko ima takav napredak, da želi sukob?! Ja sam posetio Rašku, što vi nazivate Sandžakom, više puta nego svi predsednici od 1945".

Na pitanje zašto ljudi napuštaju Srbiju, Vučić je odgovorio:

"Po indeksu koji su radili Austrijanci i Švajcarci, najviše stručnih ljudi se vraća u Srbiju. Hvala što ste me ovo pitali. Da li nam je dobro? Nije. Zato želimo da 2025. prosečna plata bude 900 evra".

"Nisam ja budala da mislim da ljudi u Srbiji žive dobro, još ima siromašnih, ali se taj procenat smanjuje".

"Ljudi odlaze zato što ne vide perspektivu u politici regiona".

"Ljudi, hajde da sednemo i racionalizujemo stvari".

"Kako bih ja mogao da kažem kuda BiH da pravi put?", odgovorio je Vučić na konstataciju novinara da bira kuda će ići put kroz BiH.

"Je l vi mislite da Janezu Janši neko može da suflira šta da kaže?".

"Ne samo da nisam učestvovao u pisanju bilo kog papira već ga nisam ni video. Video sam samo spekulacije. Vi kažete da će Srbija da prizna nezavisnost Kosova da bi dobila Republiku Srpsku. To se neće dogoditi. To nije ni realno, a nije ni dobro".

"Možete da govorite o Dodiku i Vulinu, to su ljudi koji imaju integritet i stavove, koje iznose i ne rade ništa po ničijem nalogu".

"Ja nisam niti ću ikada biti policajac".

"Moram da ukažem na licemerje. Kada pitaju bošnjačke političare za Kosovo, oni kažu da je nezavisno. To je poslednje mesto gde bih to očekivao, uz mnogo razloga. Ko ste vi da rušite integritet Srbije? To su izjavili najviši predstavnici bošnjačkog naroda. Šta hoćete od Srbije? Da prizna da je bombardovanje Srbije bilo bogougodni čin?"

