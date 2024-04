LEGENDARNI BUBNJAR "YU GRUPE" ŽIVI BEZ STRUJE I VODE: Otkrio KO MU JE UKRAO 19.000 EVRA - oglasio se potresnom porukom

Nekadašnji bubnjar "YU grupe", Slobodan Jurišić Jura oglasio se potresnom objavom na svom Fejsbuk profilu gde je otkrio da prolazi kroz pakao, te je zamolio zamolio za pomoć.

Kako je rekao, nakon karijere duge 50 godina, sada živi u kući bez struje i vode u Perlezu.

- Prošle godine sam prodao stan. Sutradan sam otišao na slavu kod drugara, zaključao vrata i kad sam se vratio imao sam šta i da vidim. Ukrali su mi pare i bubanj, mislili su, verovatno, da ima para i u bubnju pa su ga odneli - objasnio je on.

Kako je rekao on je prodao stan u Zemun Polju za 19.000 evra, ali neko mu je ukrao taj novac.

- Sakrio sam novac iza nekih računa i papira da niko ne zna gde. Bili su forenzičari i policija. Prošlo je već godinu dana od tada - tvrdi Jurišić.

foto: screenshot YT/bluesinbelgrade

Onda je prema savetu jednog prijatelja koji mu je pričao da je Perlez prelepo mesto, odlučio da ode tamo. Međutim, sada živi sam i bolestan u kući bez struje i vode.

- Dok sam mogao da plaćam stan ja sam plaćao, ali više ne mogu. Sada mi je jedan drugar izašao u susret i dao mi jedan stan ovde u Perlezu. Tu živim i spavam, šta da radim. Kada biste videli kako to izgleda vi biste se onesvestili, blago rečeno. Iako sam 50 odsto sredio i dalje je to krš, ali on mi je izašao u susret da imam gde da spavam, na tome sam mu zahvalan - kaže bubnjar.

Kako poručuje svaka pomoć bi mu značila.

Podsetimo, Slobodan Jurišić muzikom se profesionalno bavi od 1979. godine.

Studijski rad započeo je sa čuvenim "Mama Co Co" bendom, a u karijeri je, pored mnogih popularnih sastava, bio i član Yu Grupe, benda Dejana Cukića, a studijski se muzikom bavio i internacionalno, najviše u Nemačkoj, gde je i stekao reputaciju "gruvera". Jura je jako poznat po specifičnom načinu svirke i poseduje jedinstvenu tehniku sviranja fank i rok bubnja.

Kurir.rs/Telegraf