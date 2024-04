MILENKO JOVANOV: Pobedićemo na izborima, opozicija nema plan i program za sebe, a kamoli za narod!

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije, u intervjuu za Kurir govori o predstojećim izborima, koji će biti održani 2. juna, podelama u opoziciji, ali i o saradnji s predsednicom parlamenta Anom Brnabić.

Na početku razgovora upitali smo ga kakav rezultat očekuje na beogradskim i lokalnim izborima.

- Očekujem da politika razvoja, odgovorna i ozbiljna politika predsednika Vučića, za koju će se zalagati liste koje u svom nazivu budu nosile njegovo ime, u svakoj lokalnoj sredini ponovo porazi petparačko prenemaganje opozicionih stranaka, koje nemaju plan i program ni za sebe, a kamoli za narod.

foto: Petar Aleksić

Izbori će biti spojeni, ali opozicija se razdvojila, da li ste očekivali takav razvoj događaja?

- Da, ali koga više briga za njihova stalna trvenja? To ne zanima ni narod ni nas. Mi se bavimo rešavanjem konkretnih problema građana, a oni se, kao deca, igraju kolariću-paniću, sami sebe zaplićemo, sami sebe rasplićemo... Ali da odgovorim na pitanje - kada god pogledam sa svog mesta u skupštinskoj sali ka njima, vidim bivše funkcionere Demokratske stranke i žutog režima iz različitih perioda njihove vlasti. Ti ljudi, dakle, nisu mogli da budu u istoj stranci, jedni druge su izbacivali iz te zajedničke im stranke, međusobno su se javno prepucavali i vređali, pa je svako napravio svoju stranku i podelili se do nivoa atoma, a onda se isti ti ljudi kao udružuju u nekakvu udruženu opoziciju i odjednom mogu zajedno, cveta saradnja, razumevanje i slično... Pa to je neozbiljno i potcenjivanje je inteligencije naroda. Njihovih birača pre svega.

Da li se i u parlamentu oseća napetost između sada već podeljene opozicije?

- Svedočimo rekonfiguraciji opozicije i detronizaciji Dragana Đilasa kao lidera opozicije, a teško da će to proći u tišini. Dok se oni bave sobom i svojim potrebama, mi ćemo se baviti potrebama naroda i realizacijom planova da Srbija napreduje, a narod bolje živi. Oni se konstantno bave nekim temama koje samo njih zanimaju, jer ih je za narod, realno, baš briga. Zasad se da pročitati između redova šta jedni drugima poručuju. Dragan Đilas njima kaže da neće moći da pogledaju u oči Bjelogrlića i ekipu iz Proglasa, a oni njemu da hoće celu Srbiju da preda naprednjacima. Još ta svađa nije onako žestoka i direktna, ali neće proći dugo kada ćemo i to gledati i u to sam sto odsto siguran. Uostalom, podsetiću samo na početak prethodnog mandata, kad su se mesecima prepucavali oko toga ko je prava, a ko Vučićeva opozicija. Dakle, sve već viđeno.

foto: Petar Aleksić

Kad smo kod podela, kako komentarišete pisanje pojedinih opozicionih medija da ima podela i u taboru SNS. Ima li ih?

- Isti ljudi isto pišu već šesnaest godina. Mi smo okupljeni oko ideje slobodne, samostalne, suverene i nezavisne Srbije i predsednika Vučića kao lidera i personifikacije te politike. Tako je bilo, tako jeste i tako će biti, ali ne očekujem da to mogu da razumeju ljudi koji su u stanju da se posvađaju i podele zbog boje kravate koju su taj dan stavili.

Na čelo Skupštine Srbije postavljena je Ana Brnabić, kako se snašla na ovih nekoliko sednica, kakva je vaša saradnja?

- Dugo sarađujem sa Anom Brnabić i smatram da smo ne samo stranačke kolege već i prijatelji. Otvoreno i iskreno razgovaramo o svim detaljima vezanim za rad Skupštine i siguran sam da ćemo odlično sarađivati. S druge strane, ne bi bilo fer da ne kažem da sam imao sjajnu saradnju i s Vladom Orlićem i da mu i javno poželim puno sreće i uspeha na novim zaduženjima. Mislim da se Ana sjajno snašla na prvoj sednici koju je vodila, a atmosfera nije bila laka. Dovedeni smo u situaciju da branimo predlog zakona koji nismo želeli od napada onih koji su baš na takvom zakonu insistirali, što je pokazalo i šta za njih znači dogovor i koliku im težinu ima reč, ali dobro... Važno je znati s kim imate posla.

foto: Petar Aleksić

O psihijatrijskom pregledu za poslanike Dan nakon što sam to tražio oglasio se Ćuta Poručili ste da treba uvesti obavezan psihijatrijski pregled poslanika, zbog čega? Da li biste i sami pristali na to? - Kada čujete Srđana Milivojevića, Ćutu ili Lazovića, jedino što možete da uradite da se zaštitite jeste da tražite takvu vrstu pregleda. Doduše, valjalo bi uvesti i obavezne alko - testove i da se rade bar nekoliko puta dnevno, jer nas je jedan poslanik pod uticajem alkohola maltretirao do podne, a drugi od podne i uveče. Naravno da sam spreman na sve preglede i testove koje predlažem, ali plašim se da od toga nema ništa, jer su svi svesni da bi nam u tom slučaju parlament opet bio bez opozicije, ili bar njenog većeg dela. Uostalom, samo dan nakon mog traženja psihijatrijskih pregleda Ćuta je objavio da se Skupština ruši i da će tu biti rudnik zlata. Nije to samo do vinjaka...

