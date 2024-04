NEVIDLJIVIH 800 AUTOBUSA SA 40.000 FANTOMA IZ REPUBLIKE SRPSKE! Evo kako je Milenko Jovanov odgovorio opoziciji

Najbolji dokaz za to da decembarski izbori nisu pokradeni jeste to što vidimo kolege narodne poslanike iz opozicije u skupštinskoj sali, poručio je danas Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“, odgovarajući na izlaganje Radomira Lazovića iz Zleno-levog fronta.

- Jer ako su izbori pokradeni, onda su oni saučesnici u toj krađi: prihvatili su mandate proistekle iz izborne krađe, uzeli su kancelarije proistekle iz izborne krađe, uzeli su plate proistekle iz izborne krađe... Nije valjda da tako savesni ljudi pristaju da saučesvuju u nečemu takvom kao što je izborna krađa!? Istina je da su sve ovo prihvatili zato što znaju da je sve bilo čisto i zato što se i sami smeju svojim izjavama - poručio je on.

Jovanov se i osvrnuo na jednu od, kako je rekao, najapsurdnijih opozicionih tvrdnji o izbornoj krađi.

- Posebno je smešno ono o 40.000 ljudi dovedenih iz Republike Srpske. Kako 40.000 ljudi iz Republike Srpske može da dođe u Beograd, a da se to ne primeti? To je kao da jedan ceo grad, veličine Kikinde, stavite u autobuse i automobile i dovezete u Beograd. Ako u autobus ide 50 ljudi, to je 800 autobusa! Pazite, 800 autobusa u Beogradu niko da ne primeti! Mi kad držimo konvenciju u Beogradu, pa dođe stotinak autobusa iz Srbije, to je totalni kolaps u saobraćaju na Novom Beogradu. A zamislite 800 autobusa iz Republike Srpske niko nije primetio! Idemo dalje: ako su došli automobilima, znači vozač i još četiri glasača, tzv. fantoma iz Republike Srpske, onda je to je petoro ljudi, dakle to je 8.000 automobila. Zamislite 8.000 automobila je došlo u Beograd i niko nije primetio! Pa, i oni sami vide koliko je to glupo i netačno - objasnio je Jovanov.

