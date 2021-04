VUČIČ NEGIRAO DA IMA VEZE SA JANŠINIM NON-PEJPEROM: Pročitao sam, to nije realno, a nije nam ni potrebno

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić energično je večeras negirao da ima bilo kakve veze sa famoznim nonpejperom o promeni granica na Zapadnom Balkanu, a posebno da ga je on pisao.

Vučić je to rekao u intervjuu za sarajevsku televiziju Fejs tv. sa Senadom Hadžifejzovićem, na provokaciju zašto je kada je pisao nonpejer potpisao slovenačkog premijera Janeza Janšu.

foto: Youtube/ FACE HD TV

"Vi stvarno mislite da Janši može da se kaže šta će da radi. Ja nisam video nonpejper, da li sam ga pročitao - jesam i oni ne odgovaraju istini", kazao je Vučić.

Primetivši da su pitanja Hadžifejzovića tri puta duža od njegovih odgovora, Vučić je ponovio da ne samo da nije učestvovao u pisanju bilo kakvog papira, već ga nije ni video Video je, ističe, spekulacije koje je neko pustio u javnost.

"Vidite vi kažete da će Srbija da prizna nezavisno Kosovo, da je spremna da se odrekne Preševa i Bujanovca da bi dobila Republiku Srpsku. To se neće dogoditi jer nije realno, a nije nam ni potrebno", rekao je Vučić.

Na opasku zašto to onda ne kaže Miloradu Dodiku ili Aleksandru Vulinu, koji se tom nonpejperu raduju, budući da je, kako je rekao Hadžifejzović, hteo to ili ne lider svih Srba i da nema šanse da Dodik uradi bilo šta bez predsednika Srbije, Vučić je rekao da o ministru odbrane i srpskom članu i predsedavajućem Predsedništva BiH može da misli svako šta hoće, ali su to, istakao je, ljudi koji imaju stav.

Ukazujući na veliko licemerje u svemu tome, Vučić ukazuje da je mislio da je BiH poslednje mesto koje će da kaže da je Kosovo nezavisno iz mnogo pragmatičnih i političkih razloga.

Podsetio je da ni Bakir Izetbegović ni Željko Komšić, ako ne zbog poštovanja Srbije i rezolucije 1244, ne bi trebalo da priznaju kosovsku nezavisnost, jer ko su oni da ruše, rasturaju i komadaju Srbiju.

"Svakom drugom Srbinu zamerate ono što ste sebi dozvolili i unared oprostili. Jer su to izgovorili najviši predstavnici bosnjačkog naroda. Hoćete da Srbi prihvate da je bombardovanje i agresija bila blagougodni čin zato što je neko hteo da otme teritoriju Kosova...", rekao je Vučić i upitao čemu ti dvostruki standardi.

Srbija, ističe predsednik, može da se komada i to je dobrodoslo, a ako bi bilo koji Srbin rekao da hoćemo miran razlaz za to je kriv zločinac Vučić.

I to za nešto sa čim se inače ne slažem, istakao je Vučić.

foto: Youtube/ FACE HD TV

Ponovio je da se to iz navodnog nonpejpera neće dogoditi.

"Jer, nama nisu potrebne teritorije, nama su potrebni ljudi da sa njima bolje i lepše živimo", rekao je.

Na opasku zašto to ne kaže Dodiku, Vučić kaže da on ima pravo da drugačije misli i lično ne sme ni da pomisli da kaže tako nešto nekome ko ima većinu glasova u Republici Srpskoj.

(Kurir.rs/Tanjug)