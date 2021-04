OTKRIVENO KO STOJI IZA NON PEJPERA: Holanđanka skovala tajni plan za Kosovo! Evo ko je Angelina Ajhorst

Holanđanka, Angelina Ajhorst, navodno je pisala takozvanin non-pejper o rešavanju kosovskog pitanja, potvrđeno je iz nekoliko izvor u diplomatskim krugovima.

Kako je predsednik Aleksandar Vučić opisao ranije, jedna ženska osoba, mnogo pametna i jako dobro upućena u balkansku problematiku napisala je non-pejper.

Podsetimo, kako je konstatovao Vučić, nakon što je prištinska Koha objavila dokument, tako lukavo mogao je da ga napiše samo neko ko je prisustvovao sastancima o Kosovu i Metohiji od početka i ko je fantastično upućen u dijalog. On je odmah konstatovao i da se u dokumentu iza ponude koja mnogo nudi Srbima krije i zamka u vidu priznanja lažne države Kosovo.

Ko je Angelina Ajhorst?

Angelina Ajhorst je izuzetno iskusan diplomata iz Evropske službe za spoljne poslove (EEAS). Tamo je izvršna direktorka za Evropu i srednju Aziju i te kako je upućena u dešavanja na Balkanu. Ajhorstova je, prema funkciji koju obavlja, uključena i u briselski dijalog i to već sedam godina, a naročito tokom mandata šefice evropske diplomatije Federike Mogerini. Bila je spona između Beograda, Prištine, EU, ali i SAD, u pregovorima o Kosovu. A od pre tri godine dobila je i zadatak da direktno vodi takozvanu šatl-diplomatiju između Beograda i Prištine (posrednik se naizmenično sreće s jednom i drugom stranom umesto njihovih direktnih susreta).

- Između sastanka ona je koordinisala, usaglašavala i usklađivala stavove. I odlazila je u razne države, gde je razgovarala o mogućem trajnom rešenju. U opisu tog posla bilo je i da intenzivira i ubrza razgovore između predstavnika Beograda i Prištine. Tako da je potpuno logično da ona stoji iza non-pejpera - navodi sagovornik.

S ovim se slaže i direktor Centra za društvenu stabilnost Ognjen Karanović, koji podseća da je Ajhorstova bila deo tima Federike Mogerini, koja je pokazala neku fleksibilnost u kontekstu mogućnosti da dođe do izvesnih pomeranja granica na zapadnom Balkanu u skladu s izvesnim etničkim principima.

- Međutim, postavlja se veoma potrebno pitanje, koje političke snage i geopolitičke pozicije su podstakle Ajhorstovu da postane autor non-pejper dokumenta. Na prvom mestu, određeni radni nacrt nije dokument u punom kapacitetu, ali dok je on prisutan na nekom diplomatskom stolu, to svakako znači da ozbiljni centri političke moći makar razmišljaju o rešenjima koja su zapisana u njemu. To nikako ne znači da će automatski doći i do realizacije datih, a mogućih rešenja. Naprotiv! Sva je prilika da je kriza u Donbasu i u vezi sa ukrajinsko-ruskim odnosima, posebno u svetlu interesovanja SAD i Turske za crnomorski basen, ali i za jugoistočnu Aziju, izazvao budnost kod najodgovornijih i najuticajnijih političkih centara u EU, pre svega u Berlinu, kojima nikako nije u interesu da odnosi između političkog Zapada i Istoka eksplodiraju do tačke nepremostivog razdora - ističe sagovornik.

Međutim, može se čuti da je Ajhorstova naklonjenija albanskoj nego srpskoj strani. U Beogradu je boravila na desetine puta, najčešće se srećući sa predsednikom Vučićem, s kojim je imala razgovore i na skupovima u inostranstvu.

Vučić: Zbog non-pejpera dve noći nisam spavao Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o ovom non-pejperu, rekao je da je veoma iznenađen načinom na koji je sastavljen, ali da, ipak, nije dobar za našu zemlju iako je je mnogo bolji i više nudi od Ahtisarijevog plana. U prethodne dve noći nisam ukupno spavao više od pet sati jer sam se mučio čitajući svoje i zvanične beleške da bih video kada su se, gde i pred kim neke stvari izgovarale - objasnio je šef države. Ponovio je da je svakako non-pejper pravio neko ko je vrlo kompetentan i da misli da je bar jedna od osoba koje su to pravile od njega i obrazovanija i pametnija i da se ne stidi da to kaže. - Ja i naši timovi i dalje analiziramo non-pejper. Mislim da znam ko je morao da učestvuje u njegovom sastavljanju. Ipak, nisam siguran da su, osim iznenađenja, više od toga postigli. Mene je zaista iznenadio taj papir jer je najpametnije napisan do sada - istakao je Vučić i naglasio da bi svima koji se nadaju da bi Srbija prihvatila takvo priznanje Kosova poručio da ne sanjaju i da se to neće dogoditi.

