TAKTIČKE BALISTIČKE RAKETE LUNA VRS I DALJE NISU UNIŠTENE Samuju u skladištu Krčmarice, kod Banjaluke! Rešenje na pomolu?!

Krajnji je trenutak da se zastarele i neupotrebljive bojeve rakete "Luna", iz magacina OS BiH Krčmarice kod Banjaluke unište, u suprotnom prijeti ozbiljna opasnost od detonacije koja bi kao posledicu imala i ljudske žrtve.

Na to je upozorio srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik zbog čega je podržao odluku Predsedništva o uništenju tih raketa.

One mogu biti rastavljene ili uništene u kontrolisanoj eksploziji na poligonu Glamoč.

Zamenik ministra odbrane Mirko Okolić kaže da su u toku pregovori sa dve specijalizovane kompanije iz Srbije i SAD, a jedna će biti odbrana za taj posao koji bi trebalo da bude završen najdalje u naredna tri meseca.

Veo tajne stoji nad vojnim skladištem u Krčmaricama, desetaktak kilometara udaljenim od Banjaluke. Lokalno stanovništvo nije čulo za dotrajale rakete, ali straha od eksplozija, kažu, nemaju jer ne znaju ni šta se u magacinu nalazi.

Reporterskoj ekipi RTRS-a zabranjen je ulazak u vojno skladište zbog bezbjednosnih razloga, a nije dozvoljeno ni snimanje spolja, iako nigde nema "upozorenja" o zabrani snimanja..

Ipak, RTRS saznaj da je u magacinu u Krčmaricama uskladišteno deset raketa "Luna", sovjetske proizvodnje iz 60-ih tih godina prošlog veka, što znači da je njihov bezbednosni radni vijek odavno prošao.

Eventualna eksplozija ovih raketa osjetila bi se u cijeloj Banjaluci, a razneseni materijal, cigla i ostalo letjelo bi na sve strane, ističe penzionisani general OS-a i savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH za bezbednosnu politiku, Dragan Vuković.

- To bi bila ogromna detonacija koja bi uništila par objekata u tom skladištu, a vjerovatno bi bilo i ljudskih žrtava. Nastao bi i veliki ekološki problem, jer bi to i te kako zagadilo sredinu - kaže Vuković i dodaje da je krajnje vrijeme da se ovaj problem reši.

Na hitnost rešavanja problema ukazao je i srpski član Predsjedništva. Dao je saglasnost na odluku za uništenje raketa jer je svako odugovlačenje štetno za stanovnike Banjaluke i životnu sredinu.

- Trebalo je to u nekon ranijem vremenu da se proda ili na drugi način reši. Međutim, ako hoćete da prodate pištolj u svijete trebate saglasnost Amerikanaca, a oni je očigledno nisu dali, tako da je to sada propalo i nalaže se da se to hitno skloni i deaktivira - rekao je Dodik ranije.

Nisu samo rakete "Luna" završile kao staro gvožđe, već i helikopteri, avioni, tenkovi i druga oprema trunu u skladištima umesto da su prodati dok su imali tržinu vrednost. S obzirom na to da je reč o vojnoj tehnici iz sastava Vojske Republike Srpske, sredstva od prodaje išla bi u budžet Srpske.

- Do sada Ministarstvo odbrane BiH nije radilo prodaju. Član tima, predstavnik Republike Srpske, godinama je insistirao da se ne samo rakete "Luna" i već druga sredstva prodaju jer bi se na ta način obejzbijedila značajna sredstva, odnosno prihod od nekoliko stotina miliona evra - istakao je Vuković.

Rakete "Luna" su dužine oko devet metara, teške blizu 2,5 tone. U sebi imaju bojevu glavu težine 450 kilograma i tonu čvrstog raketnog goriva. Kada to pomnožite sa deset dobijete značajnu količnu potencijalno opasnog eksploziva.

- U najskorije vrijeme će doći do odluke ko će uništi te rakete. Imamo dve firme koje će to da urade. To su metoda delaboracija ili uništenje u eksploziji, a naš zahtjev je da to bude izvršeno na što ekološkiji način a to je delaborisanje tj. rastavljanje - pojašnjava Okolić.

Poslednji put ЈNA je ispalila raketu "Luna" na vojnom poligonu u Kalinoviku 1990. godine da bi se proverila njena efikasnost. U istoriju kao jedno od najubojitih oružja, najvjerovatnije će otići na poligonu u Glamoču gde će biti uništeni posljednji primjeri te rakete.

