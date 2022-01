MILORAD DODIK: Republika Srpska ostaje posvećen miru! Nismo spremn da zbog statusa ugrozimo mir u BIH!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da Republika Srpska ostaje posvećena miru i da nije spremna da zbog pitanja svog statusa ugrozi mir u BiH.

"RS nema nikakav plan niti je pokrenula aktivnosti da se sprovede secesija, ali ostaju pri stavu da se poštuje Ustav BiH i da ono što pripada RS bude u njenoj nadležnosti", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.Navodeći da Bošnjaci to ne žele, on je kazao da će Narodna skupština RS nastaviti sa aktivnostima usmerenim ka vraćanju njenih nadležnosti sa državnog nivoa.

Najavio je da će parlament RS uskoro doneti Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savetu RS, entitetski Zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, dodavši da je spreman da podrži opstanak Oružanih snaga Bih, ako se njihov broj prepolovi. ; Govoreći o molbi predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se srpski predstavnici vrate u institucije BiH, Dodik je kazao da će se o tome razgovarati sa svim političkim opcijama u RS, uključujući i opoziciju, ali da je, s obzirom na postojeći situaciju, teško da će doći do promene stava.

Rekao je da podržava inicijativu da predsednici Turske, Srbije i Hrvatske posreduju u smirivanju političkih tenzija u BiH, ali je naveo da lider SDA ;Bakir Izetbegović nije spreman za te razgovore jer kako je rekao, "oni iz Sarajeva to ne smeju zbog SAD i Velike Britanije.

Upitan zašto uporno Bošnjake naziva muslimanima, on je kazao da će to činiti sve dok iz Federacije BiH Republiku Srpsku nazivaju ERES-om, a Srbe "bosanskim Srbima i dodao da nikog ne vredja s obzirom na to da su se kao narod tako zvali i u bivšij Jugoslaviji.

Posle sastanka članova Predsedništva BiH sa šeficom Američke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) Samantom Pauer i američkim ambasadorom u BiH Erikom Nelsonom, on ocenio da američki službenici u BiH imaju "skivenu nameru da centralizuju BiH, ne uvažavajući dejtonsku strukturu zemlje".

Američke diplomate je optužio i za podršku, kako je kazao, "nelegalnom Ustavnom sudu BiH i nelegalom Visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, što nije u skladu sa interesima RS".

Optužio je Amerikance da "rovare" u Tužilaštvu BiH, tražeći, kako je kazao, podobnog tužioca da bi se protiv njega podigla optužnica zbog korupcije.

"Ko je dao pravo SAD da se bave korupcijom u BiH i to je jasno mešanje u unutrašnje stvari BiH", kazao je Dodik.

Naveo je da je šefica USAID-a na sastanku najavila nastavak projekata ove američke agencije BiH, uključujući i RS.

"USAID je dao ozbiljan novac za podršku BiH, kao i za RS i mi smo zahvalni za pomoć", kazao je Dodik, navodeći da na sastanku Pauerova nije pokazala nikakvu razliku u odnosu prema RS i Federaciji BiH.

Dodao je da je takav pristup pozitivan i da RS ostaje posvećena saradnji sa USAID.

Komentarisao je i to što danas nije bilo zajedničke fotografije članova Predsedništva BiH sa američkim diplomatama, navodeći da to nije ni bilo predvidjeno protokolom.

