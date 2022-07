TRAGEDIJU SRPSKE MAJKE IZ SREBRENICE PREDSTAVLJALI KAO BOŠNJAČKU Bulatović: U Potočarima doneli odluku, SRBI MORA OVO DA ZNAJU

Po nalogu šefice diplomatije BiH Bisere Turković, stalni predstavnik te države u Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj dobio je nalog da se dodatno angažuje kako bi se rezolucija o "genocidu" u Srebrenici što pre našla na dnevnom redu Generalne skupštine UN.

Tim dokumentom, za koji zvanično Sarajevo već duže lobira po hodnicima na Ist Riveru, zahteva se da 11. jul bude "međunarodni dan sećanja na genocid", da se najstrože kažnjava svako negiranje, pa čak i da se u školski program ubace lekcije o svemu što se dešavalo 1995. godine.

Banjaluka je odmah poslala pismo državama članicama UN, u kojem srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik ističe da Alkalaj nema ovlašćenja za vođenje spoljne politike i da stalno zloupotrebljava položaj na kojem se nalazi. Navodi se i da mu je integritet značajno opao nakon što je protiv njega podignuta krivična prijava u Sudu BiH, a zbog antiustavnog delovanja tokom mandata.

Šta se krije iza ove sramne rezolucije, kao i otkada je Hag postao mesto za bioskopske projekcije neka su od pitanja za goste Kurir televizije i "Redakcije" Ljiljanu Bulatović, novinara, publicistu i književnika i dr Nenada Stevandića, predsednika Ujedinjene Srpske.

1 / 5 Foto: Kurir Televizija

- Sigurno je da miriše na nešto šire, i na nešto gde možemo imati više problema. Alkalaj je iskoristio ovaj potpuni sumrak međunarodnog prava, koji je počeo sa sukobom Rusije i Ukrajine, kada više ne važe nikakva pravila, kada više nije zastupljena nikakva međunarodna politika, ni privatna imovina, sve je u nekoj sivoj zoni. Spoljna politika Bosne i Hercegovine po Ustavu se vidi odluka predsedništva - dakle, saglasnost sva tri predsednika; bošnjačkog. hrvatskog i srpskog. Čim su nakon prvog glasanja, gospodina Alkalaja o uvođenju sankcija protiv Rusije, mogi da prihvate da on glasa bez odluke članova predsedništva, koji ga delegiraju i koji svojom saglasnošću treba da se potpišu na odluke. Čim je većina zapadnih zemalja prihvatila da to nije potrebno, da više nije bitan Ustav Bosne i Hercegovine, to je bio znak da mi moramo da se pripremimo za teška vremena i teške odluke - rekao je dr Nenada Stevandića, predsednika Ujedinjene Srpske.

foto: Kurir Televizija

Činjenica da je Haški tribunal dopustio emitovanje filma ,,Quo vadis Aida'' u vlastoj sudnici daje odgovor na pitanje zašto niko nije osuđen za zločine počinjene nad Srbima.

- Znate šta, ovo na korici knjge je objavljeno da je muslimanska majka, žrtvom koji je učinio Mladićev vojnik. Grešni smo mi, ne oni koji se bave tom temom iz daleka. Znate li da to mezalje tamo, koje na turskom znači "groblje", juče sam saznala da su organizatori doneli odluku da tu mogu da se sahranjuju rođaci onih koji su tamo sahranjeni. Nedavno je sahranjen otac direktora, tog mezalja. To je sramno, ali na to se ne obraća pažnja - rekla je Ljiljana Bulatović.

foto: Kurir Televizija Printscreen

TRAGEDIJA SRPSKE MAJKE U SREBRENICI Podsetimo, fotografija majke, za koju je kasnije ustanovljeno da je srpska majka, Dobrina Prodanović, obišla je svet. Dobrina Prodanović, među narodom Podrinja poznatija i kao Majka hrabrost, žena je čija je fotografija sa lobanjom sina jedinca Živana obišla svet kao najpotresnija slika proteklog rata i zločina koji je učinjen nad srpskim stanovništvom ovog kraja. foto: Screeenshot Njen sin Živan Prodanović je ubijen kao civil na svom kućnom pragu 21. juna 1992. i to nakon zarobljavanja i strahovitih torura i mučenja. Ubijen je prilikom napada muslimanskih vojnika iz Srebrenice na srpsko selo Ratkovići, takođe u opštini Srebrenica.

14:45 TRAGEDIJU SRPSKE MAJKE IZ SREBRENICE PREDSTAVLJALI KAO BOŠNJAČKU Bulatović: U Potočarima doneli odluku, SRBI MORA OVO DA ZNAJU

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:30 RASKRINKAVANJE! Ambasador koji traži da se proglasi genocid u Srebrenici ima KRIMINALNU PROŠLOST Evo ko su mu mentori i zaštitnici