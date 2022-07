Branko Lukić: ORIĆU SU RUKE KRVAVE! 28. srebrenička divizija imala pomoć OVE DRŽAVE u ubijanju Srba! USKORO SVE IZLAZI NA VIDELO

U Zalazju će sutra biti obeleženo 30 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačikim Biljača i Zagoni. Nastavljajući sistematsko plansko etničko čišćenje srpskih prostora započeto u aprilu, jake muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orića, 12. jula 1992. godine, upale su u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini ubijajući, pljačkajući i paleći sve pred sobom.

Tog dana u borbi „prsa u prsa“ ubijeno je 69, a ranjeno mnogo više srpskih boraca i civila, a 22 su nestala i zarobljena.

Posmrtne ostatke njih 10 slučajno je pronašao tim za traženje nestalih iz Tuzle 10. juna 2011. godine u Zalazju, prilikom traženja muslimanskih žrtava. Nakon više od godinu dana, ti posmrtni ostaci su identifikovani i sahranjeni 2012. godine na Petrovdan, dva su pronađena i sahranjena ranije, a za još 10 Srba nestalih tog dana i dalje se traga.

Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i srednjeg Podrinja još niko nije odgovarao.

Na ovu temu govorili su dr Radomir Pavlović, predsednik Opštinskog Odbora SNSD-a (Stranke nezavisnih socijaldemokrata) i predsednik Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Opštine Srebrenica i advokat Branko Lukić.

- To što nema pravde za srpske žrtve uzrok je nedostatak volje u političkim krugovima BiH i zapada. Pripadnici 28. divizije srebreničke i žepačke koristili su zaštićenu zonu da napadaju srpska sela, sve do 1995. godine. Ubijani su civili - žene, deca, psi, životinje. Zna se ko je okrvavio ruke. Zna se da je Naser Orić lično učestvovao. Nikada nije došlo do otkrivanje istine. Orić je osoobođen je i u BiH, i u Hagu - rekao je advokat Branko Lukić.

Dr Radomir Pavlović, predsednik Opštinskog Odbora SNSD-a (Stranke nezavisnih socijaldemokrata) i predsednik Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini Opštine Srebrenica, istakao je istorijskom projektu uništavanja srpskog naroda na prostoru Srebrenice i Žepe.

- Na Druge Trojice 1943. godine u istom tom selu ubijeno je 107 civila, od čega 45 Rakića, koja je isto stradala na Petrovdan 1992. godine od istih snaga. Tada su bili NDH, a onda od svojih komšija, a zločini nad tim narodom su se dešavali i tokom Prvog svetskog rata. Pravde nema. Pravosuđe je selektivno - rekao je dr Ratomir Pavlović.

Advokat Lukić za Kurir televizii otkrio je i da je 28. divizija tzv. Armije BiH imala pomoć u ubijanju Srba.

- Sud je sve uradio da bi se Naser Orić oslobodio. Sada se pojavljuju podaci da je bilo prisustvo SAS-ovaca, dakle, Specijalnih jedinica Velike Britanije, na 4 mesta egzekucija. Zato se Velikoj Britaniji žuri da zatvore tu priču, da bi se zatvorila priča. Ratni zločini ne zastarevaju - ispričao je advokat Lukić.

