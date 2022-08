ISPOVEST NENADA KOJI JE USMRTIO PIT BULA: Nisam udario psa, možda sam ga od nervoze stisnuo jače! Deca su tu, to se NE TOLERIŠE

U mestu Đulići kod Teslića pre nekoliko dana pit bull N. M. napao devetogodišnjeg sina komšije Nenad A., a on je nakon toga, kako kaže, u afektu, bez namere, usmrtio psa.

Prvi veći problem, kako kaže Nenad A. se desio dva dana pre spornog događaja, kada je usmrtio psa.

- Otišao sam pre nekoliko dana do Teslića u tazbinu i kad sam se vratio govore mi majka i snaja "Otkinuo se pas, treba paziti na decu." Naišao je brat od Nedeljka, Bojan, zamolio sam ga "Reci mu, molim te, da zaveže te pse, da ne pravimo probleme bezveze, jer smo kuća do kuće - pošto nemaju ni kavez, nema ni ograde, nemaju ništa, jer je, ipak, reč o krvoločnim psima - pojašnjava Nenad A.

Kako navodi, kada je bila sporna noć sedeli su u dvorištu.

- Igralo se tu više dece kada je došao taj pit bul, i sin od devet godina je povikao "Tata, tata", dotrčao sam, sva sreća nije ga ugrizao pas, ali dete ima ogrebotine i što je još gore traume. U toj huji, kada sam došao, bio je na lancu, a na kraju je imao nešto slično špagi i uhvatio sam ga za povodac, valjda je to bilo jače, moguće da sam od te nervoze uvrnuo jače i stisnuo, nisam psa udario ničim, ali on je valjda uginuo. Video sam da je krenula krv na nos, odvukao sam ga - kazao je Aleksić za Avaz.

"Nisam ih napao"

Kako pojašnjava, posle su nastavili da sede u dvorištu i komentarišu šta se desilo.

- Onda su me taj komšija sa još dvojicom napali u mom dvorištu, a ja sam bio okrenut leđima. Sa vilama je došao. To što neki mediji pišu da sam ja napao njih, to uopšte nije istina. Oni su mene napali, a to mogu posvedočiti i komšije. Taj problem traje duže vremena i komšije su ukazivale na te njegove pse - rekao je.

Zbog ovog slučaja pozvan je na saslušanje i kako kaže odazvaće se.

- Sudija me je nazvala, a ja sam otišao na more, tako da ću se u ponedeljak ujutro rado odazvati, ne bežim od toga, nisam kriminalac, niti nasilnik, bavim se pošteno svojim poslom. Otići i do policije i na sud. Ovo do čega je došlo nije trebalo doći, ja sam na to ukazivao, ali to je huja, ne može se to tolerisati, jer ipak su deca u pitanju. Ne može biti da se moje dete u mojoj avliji igra, a da tu pored dolazi droga, da su tu pit bulovi. On te pit bulove pušta na ljude, govori im "Drži ga, drži ga" - zaključio je Nenad za portal Avaza.

