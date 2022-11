PORASTAO NIDŽA, SIN MAJKE HRABROST JELENE: Odbila lečenje od raka samo da bi ga rodila! A potom zaspala zauvek (VIDEO)

DRVAR - U životu je najvažnija poslednja, kaže naš narod, tvrdeći tako da upravo poslednje učinjeno delo čoveka može da uzdigne ili da izbriše sve ono što je do svog ovozemaljskog kraja činio.

Sudeći po toj izreci, podvig Jelene Trikić, iz Drvara, iznad je svakog vremena. Nemerljiv. Neuporediv.

Pre 10 godina imala je 32. Uprkos teškom obliku tumora na mozgu, sa kojim se borila od 2007, odlučila je da rodi i zbog trudnoće odbila je da prima hemoterapiju i citostatike. Ni u kom slučaju nije htela da prekine trudnoću koja joj je pogoršala zdravstveno stanje.

foto: Youtube/Printscreen

Umesto lečenja, odlučila je da iznese trudnoću do kraja. Da podari novi život u mesecima kada se njen gasio. Menjala je svoj za život svoje bebe. Iako su lekari bili u čudu što uopšte pored tako teške bolesti može uspešno da nosi trudnoću, neka viša sila bila je uz Jelenu.

Pre 10 godina, 9. oktobra, u Banjaluci je na svet donela dečaka - Nikolu. Iako rođen sa svega 1.970 grama, bio je zdrava i napredna beba. Jelenina slika iz porodilišta dok drži Nikolu na grudima, njen spokoj i ponos koji su odisali sa te fotografije, rasplakali su i one sa najtvrđim srcem. Radosna vest da se Majka Hrabrost porodila osvanula je u svim medijima. Ali, uprkos Jeleninoj volji za životom i nadljudskim naporima doktora, 40 dana posle porođaja njeno plemenito, veliko srce, prestalo je da kuca.

foto: Youtube/Printscreen

Mali Nidža napunio 10 godina

Minulog 9. oktobra, maleni Nikola je napunio deset godina. Živi u Prijedoru sa ocem. Ide u peti razred i odličan je učenik. Trenira karate, ima crveni pojas. Kao svi vršnjaci voli da igra igrice i "čačka" po računaru.

- Živimo i ne zaboravljamo - kaže za "Novosti" Jelenin suprug Goran Dunović. - Nikola i ja redovno odlazimo u Drvar kod njegovih babe Milkice i dede Vladimira Trikića. Obilazimo Jelenin grob. Upalimo sveće. Pomolimo se. Poljubimo Jeleninu sliku. Njena smrt je obeležila naše živote. Ona je večni beleg na našoj duši. Nikoli o Jeleni pričaju i baba i deda i on sve o majci uvek pažljivo sluša.

I danas, deceniju posle Jeleninog preranog odlaska, Goran kaže da bi i sada podržao njenu odluku da iznese trudnoću i rodi.

foto: Youtube Printscreen

- Mnogo mi je teško kada se prisećam tih dana pre deset godina. Mada, sad mi je sve mnogo "čistije" i jasnije - nastavlja Goran.

- Kao da sam tek sad došao sebi i kao da tek sad mogu trezvenije da gledam na Jeleninu smrt. Posle svih ovih godina postao sam svestan koliko je to sve bilo strašno, mnogo strašnije nego što se meni u tim danima činilo.

U nekim momentima, pre deceniju, razmišljao sam, želeo sam da sve prođe kako treba. Verovao sam da neće doći do najgoreg, da Jelena neće zauvek otići. Čovekova nada da će sve, i pored svega, dobro proći u takvim trenucima dobro pomuti razum.

Ali, kako onda, tako i danas kaže da stoji iza njene odluke.

- Jelenin herojski čin uvek je imao moju podršku - nastavlja Goran. - Nikola i ja živimo sa tim. Pričali smo o svemu. Potpuno je svestan poteza i žrtve svoje majke. Kako godine budu odmicale biće sve svesniji i verujem da će imati pravi stav o njenoj hrabroj, požrtvovanoj odluci. Sad je još mlad, ali i te kako zna ko mu je bila majka i šta je sve učinila da bi on došao na svet.

foto: Youtube/Printscreen

Prisećajući se tih 40 dana, koliko je Jelena poživela posle porođaja, Goran sa neizmernim, gotovo opipljivim bolom kaže:

- Tada je bolest, nažalost, uznapredovala i Jelena je pala u komu iz koje se više nije probudila. Teši me to što će živeti kroz našeg Nikolu, a rastužuje što je on nije upamtio, što ne raste uz nju...

Nikola sa tatom foto: Facebook Printscreen

Jelenin odlazak uneo je tugu i suze u mnoge domove širom Republike Srpske, Srbije i regiona. Reči utehe njenom suprugu Goranu Dunoviću i roditeljima stizale su sa svih strana.

Posle smrti, Jelena je sahranjena u rodnom Drvaru, gde joj danas žive otac i majka. Do večne kuće ispratila ju je reka ljudi. Došli su mnogobrojni Drvarčani, rodbina i prijatelji, ali i njene komšije i sugrađani iz Prijedora, gde je živela sa suprugom Goranom.

Tokom građanskog rata u BiH, Jelena je sa porodicom izbegla iz Drvara u Prijedor. Uprkos teškoj bolesti, uspela je i da diplomira na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Njen suprug Goran Dunović, profesor srpskog jezika i književnosti, takođe je sa porodicom izbegao iz rodnog Ključa u Prijedor. U gradu na Sani su se i upoznali...

Priča o ovoj hrabroj ženi živi i danas. Po njoj nosi ime ulica u Banjaluci, a u rodnom Drvaru vrtiću je ime "Majka Hrabrost".

U Banjaluci se radi na postavljanju njene biste ispred Kliničkog centra RS i u toku su dogovori Grada i rukovodstva Kliničkog centra oko završetka ovog projekta.

Kurir.rs/Novosti