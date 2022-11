NE OSEĆAM ODGOVORNOST: Tužiteljka odgovorila na napade, evo šta se desilo kad je Mladen Dulić pre samoubistva otišao u policiju

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da je Mladen Dulić koji je u petak izvršio samoubistvo, prethodno policiji prijavio ugrožavanje, ali se tužilac izjasnio da tu nema elemenata krivičnog dela.

Nakon toga, u vezi sa ovim slučajem, nadovezao se i profesor Ustavnog prava Milan Blagojević koji je izjavio je da je javni tužilac grubo povredio zakon kada je rekao policiji da nema krivičnog dela u slučaju koji je prijavio Mladen Dulić pre nego što je sebi oduzeo život zbog snimaka koji su objavljeni na internetu.

Kako Alo saznaje, pomenuti tužilac je Slavica Matijaš koja je objasnila šta se zapravo dogodilo tog kobnog dana.

Mladenov dolazak u policiju

"Tužilac dobija informacije od policije, na način na koji policija obavesti tužioca, te sa informacijama sa kojima tužilac raspolaže, on daje odgovor. Prema tome, današnji šturi navodi ministra Lukača za koje je saznao iz policijskog biltena nisu potpuni. Informacije koje su mi ujutro oko 11 časova preneli nisu govorile o čemu se zapravo radi. Odbacujem bilo kakve insinuacije što se tiče rada Tužilaštva. Nikakvu odgovornost ne želim da prebacujem ni na koga, postupala sam sa informacjama koje sam imala tad od strane policije, a te su informacije bile jako šture. Dovoljno je reći da sam obaveštena putem dežurnog telefona i da je sav razgovor trajao dva minuta i 47 sekundi", započela je tužiteljka Okružnog javnog tužilaštva Banjaluke, Slavica Matijaš.

Ističe da se seća tog dana, petka 28. oktobra, te parafrazira kako su je policajci obavestili o dolasku pokojnog Mladena Dulića u stanicu.

"Rekli su mi, došao je jedan dečko, rekao da ga je jedno lice prilikom razgovora (nisu mi rekli da je razgovor bio o zaposlenju), fotografisalo i snimalo na pumpi, te da je sve bila šala i da mladić zahteva da se to lice pozove i obriše pomenuti snimak i fotografije. E, takvu sam ja informaciju dobila. Nisam bila obaveštena ni u kojem vremenu je došao u policiju. Nisu mi rekli da je to distribuirano na društvenim mrežama, a čak me nisu ni uputili kada su pozvali tog čoveka i obavili razgovor. Kazala sam im da pomenutu osobu pozovu i vide o kakvim fotografijama se radi, pa da me obaveste. Nisam imala dovoljno ulaznih informacija, niti su mi se više javljali. Oni mogu parafrazirati događaj kako hoće. Rekli su mi da se radi o šali i da će oni pozvati pomenuto lice da vide o čemu se radi. Sve vreme su mi inspektori govorili samo o snimku u telefonu, nije mi predočeno da postoji ikakav snimak koji se plasirao na društvenim mrežama i od strane koga, a tek dan nakon samoubistva saznala sam i od strane inspektora Teodosića da snimak kruži društvenim mrežama i da se može pronaći na Jutjubu", ističe Matijaševa.

Nakon što je pogledala snimak, odmah je naredila hapšenje

Kaže da Mladenov iskaz nije pročitala, jer to nije praksa. Dežurstvo funkcioniše tako da policajac dođe i parafrazira šta je ko rekao, odnosno da policija obaveštava dežurnog tužioca u roku od sedam dana.

"Posle razgovora sa policijom više nema nikakvog obaveštenja. I kada se dogodilo samoubistvo, nisam znala da se radi o istom momku, samo sam obaveštena da je došlo do samoubistva te sam upitala da li je izašao mrtvozornik i šta je rekao. U subotu mi je rečeno da je to taj mladić (Mladen Dulić) i da je snimak na društvenim mrežama, i kao što sam već napomenula, pitala sam kako mogu doći do njega. Pogledala sam snimak i onda sam odmah, bez odlaganja, naredila da se pozovu sva lica koja imaju veze sa tim, oni su već znali koja lica su imala veze s tim, a meni ništa pre toga nisu rekli. Imate revnosnih policajaca, a imate i ovakvih", dodaje tužiteljka.

"Savesna tužiteljka"

Ističe da je šokirana i da je jako ružno sve ovo što se radi. Kako kaže, ovo je njen demanti, te da je bila poluobaveštena.

"Savestan sam tužilac koji 32 godine radi u pravosuđu i nikada ne bih, majka sam, tako postupila da sam znala o čemu se inače radi. Dali su mi jako malo ulaznih informacija, meni su prezentovali da se radi o šali i da je on došao da se požali, te da policija pozove osobu koja ga je slikala kako bi sporne fotografije bile obrisane. Radnik je navodno pred njima izbrisao snimak iz telefona, a ja ništa nisam znala. Ne osećam odgovornost, jer sam dobila jako šture informacije. Ovlašćeno službeno lice Kelečević Danijel rekao mi je da je pristupilo lice to i to, ne da prijavi krivično delo, već da se požali da ga je jedna osoba (nije rekao da se radi o radniku pumpe, niti da je tražio posao) fotografisala. U tom trenutku niti imam informaciju da je tražio posao, da se sve događalo u prostoriji pumpe, na koji način se šalilo to lice sa Mladenom, niti snimak, fotografije… Tada sam im rekla da pozovu radnika i pogledaju o čemu se radi. U tom momentu uopšte nisam mogla da se izjasnim ima li ili nema elemenata krivičnog dela. Posle toga ne dobijam nikakve povratne informacije. U tom momentu se moglo raditi o neovlašćenom fotografisanju, ali da bih to okarakterisala kao takvo krivično delo, morala sam videti te fotografije, taj snimak, a ja to nista nisam imala. Morala sam znati na koji način su sačinjene, da li se dele, a ja sam imala jako šture informacije. Tek kada se dogodilo samoubistvo, obaveštena sam od drugog inspektora, te sam pogledala snimak. I tada sam naredila da se uhapse, da se saslušaju i oduzmu telefoni".

Profesor ustavnog prava Milan Blagojević izjavio je da je javni tužilac grubo povredio zakon kada je rekao policiji da nema krivičnog dela u slučaju koji je prijavio tragično preminuli Mladen Dulić, te da je tužilac zbog evidentnih činjenica bio dužan da preduzme radnje, što uključuje naredbu za uklanjanje snimka koja bi verovatno spasila život jednog čovjeka,

"Tužilac ne izdaje naredbu već sud, a sud izdaje naredbu po zahtevu ovlašćenih službenih lica i saglasnosti tužioca. Ni u jednom momentu me policija nije upoznala sa tim da taj snimak kruži po društvenim mrežama i da traži moju saglasnost. Nisam bila upoznata uopšte sa detaljima, da taj snimak uopšte postoji. Da bi se dobila saglasnost da se nešto skine sa društvenih mreža, o tome treba da policija obavesti tužioca i pokaže snimak. Ništa od tog nije došlo do mene, odnosno meni nije prezentovano. Samo su napisali da tužilac smatra da nema elemenata krivičnog dela, što nije tačno", istakla je Matijaševa.

Zaključuje da nije mogla ni reći da nema elemenata krivičnog dela bez ulaznih informacija.

"Ponavljam da nisam znala da snimak kruži društvenim mrežama, ja sam samo dobila informaciju da je Mladen fotografisan i sniman telefonom te da je zahtevao da se lice koje je to uradilo pozove i izbriše snimak. O snimku na društvenim mrežama sam saznala sledećeg dana od drugog, već pomenutog inspektora, Teodosića, kada je Mladen izvršio samoubistvo. Tek tada saznajem neke detalje. Laktaši su malo mesto, oni se svi dole poznaju, ja živim u Banjaluci. Ko tu koga dole štiti, ja to ne znam, ali najbolje je lopticu prebaciti na tužioca koji nije imao ni tri odsto informacija", zaključuje Matijaševa, pa dodaje:

"Po Uputstvu o saradnji ovlašćenih službenih lica i OJT, policija je dužna da obavesti tužioca samo za krivična dela za koja su zaprećene kazne zatvora od 5 godina i više, za sva ostala počinjena krivična dela ispod 5 godina, imaju ingerenciju i nadležnost da provode istražne radnje bez nadzora tužioca. Dakle, mene nije ni trebalo obaveštavati po Upustvu. Međutim, ovlaštena službena lica i niži policijski službenici obavještavaju okružnog dežurnog tužioca za sva krivična djela ispod 5 godina i prekršaje za koje Tužilaštvo nije nadležno".

Hitna procedura uvođenja krivičnog dela nasilje na društvenim mrežama

"Žao mi je što je jedan mladi život okončan na ovakav način, pogotovo reakcijom korisnika društvenih mreža. Smatram da treba što hitnije ići u proceduru uvođenja krivičnog dela nasilje na društvenim mrežama ili sajber nasilje. Ovaj demanti koji sam dala, dala sam da se čuje i druga strana, a da se ne pravi pogrešna percepcija o radu Tužilaštva i pravi veštački sukob sa policijom".

Slavica Matijaš je priču završrila latinskom izrekom "Da mihi facta, dabo tibi ius", što u prevodu znači, "Daš mi činjenice, dam ti pravo".

