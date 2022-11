DRAMA U SVATOVIMA KOD BRČKOG: Drškom pištolja mladoženju udario u glavu zbog zastave

Na magistralnom putu Tuzla-Orašje u mestu Lončari, C. C. i S. S. presreli su i blokirali svatovsku kolonu koja se kretala iz Brčkoga u Domaljevac i tom prilikom su osim što su pretili svatovima, otrgnuli hrvatsku zastavu, te je jedan mladić drškom pištolja udario mladoženju u glavu.

Kako navode sve se dogodilo 30. oktobra oko 13.20, kada su, kako pišu, dvojica mladića, “audijem A6” karavan presreli i zaustavili svatove, jer je u koloni bila jedna hrvatska zastava, prenosi Srpskainfo.

– Mislio sam da neko zaobilazi kolonu jer svatovi idu malo sporije. Nisam ni slutio što će se dogoditi. Autom su potom poprečili put i tada je krenula agonija. Oteli su zastavu, slomili i stavili u auto. Izašao sam vani da vidim o čemu se radi. Tada je jedan izvadio pištolj, repetirao ga i uperio u mene. Krenuo sam u samoodbranu da maknem pištolj, nakon čega me on njim udario u potiljak glave, posle čega sam pao. Kada sam pao krenuo me udarati nogama – ispričao je mladoženja Robert T.

Ilija B, njegov kum, potvrdio je ovaj nemili događaj.

– Kada je kolona zaustavljena izašao sam iz auta i video mladića koji je sa mnom išao u školu. Odmah iza mene je izašao i Robert. Tada je iz kutije izvadio pištolj i napao Roberta. Nakon što je ozledio mladoženju seli su u auto i pobegli. Unesrećenog smo odmah stavili u auto i odvezli su ga u bolnicu u Orašje. Bilo je užasno, ljudi su bili prestrašeni, deca su plakala. Pozvali smo odmah policiju, a kada su došli policajac nas je pitao, parafraziram: Zašto ste i pokazivali zastavu kad znate šta će biti – kaže mladoženja za pomenuti medij i dodaje da su odmah rekli imena napadača, međutim, oni su tek sutradan otišli na ispitivanje.

Mladoženji je u Županijskoj bolnici u Orašju pružena pomoć, gde mu je rana ušivena, a ustanovljen je i potres mozga. Mladenci su se nakon ovog incidenta, ipak, venčali. Mladoženja kaže kako nije mogao učestvovati u celom slavlju zbog bolova, a kum ističe kako je te večeri sve nekako bilo u grču.

Kako se navodi u incidentu je jedna osoba zadobila teže telesne povrede i da su napadači privedeni i protiv njih je podnesen izveštaj nadležnom tužilaštvu.

Policija je identifikovala napadače i ispitala ih a oduzeto im je i oružje – gasni pištolj.

Hrvatski narodni sabor (HNS) najoštrije je osudio fizički napad na svadbenu kolonu zbog isticanja zastave hrvatskoga naroda u Lončari kod Orašja.

