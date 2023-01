OVO JE ČOVEK O KOM PRIČA BIVŠA JUGA, ZA 10 GODINA ŽENIO SE 10 PUTA! A onda upoznao 11. gospođu! Dvaput je video i zakazao svadbu

Već sa 18 godina prvi put se oženio! Ali, kaže, kockice se nisu posložile, pa je već druge godine doveo drugu, treće godine treću, četvrte petu s kojom je bio u braku i šestu godinu. Sedme godine doveo je osmu, devete devetu, a 10 godine oženio se desetom ženom sa kojom je živeo čitavih 19 godina, ali je ona nažalost umrla pre tri godine.

Bio je, kaže, bez žene čak devet meseci a onda je naišla ona - jedanaesta.

- Bio sam deverli glave, nisu me išli brakovi nikako. U suštini sve su žene valjale, ali nisam ja u mladosti. Hirovi su tu bili, kafana, piće. Deseta mi je žena bila iz Nemile i sa njom sam živeo 19 godina. Pre nešto više od tri godine je umrla - ispričao je Ferid Rizvić (60), iz sela Rizvići, Mesna zajednica Pridola kod Fojnice, jedan je od retkih Bosanaca koji se ženio čak 11 puta.

On je za Tatabrada televiziju rekao da mu je 11. supruga Ismeta dar od Boga i da ju je upoznao na preporuku prijatelja.

- Dva puta smo se videli, a potom zakazali svadbu. Pitala me je kako može da mi veruje? Moram priznati na početku nisam bio iskren, pa sam joj rekao da sam se ženio četiri-pet puta. Kasnije sam priznao - priča on a Ismeta dodaje da je zadovoljna i da je sve onako kako joj je rekao da će biti. Dodaje i da je on u braku pretežno voda, a Ismeta vatra.

Kurir.rs/Tatabrada.tv