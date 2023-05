LJUDI ĆE SE ZGROZITI KAD VIDE KO STOJI IZA NARKO-KARTELA U BIH: Strane službe pomogle da se otkrije zaštićena komunikacija mafije

Zahvaljujući aplikaciji Skaj, u regionu se otkriva da iza narko-kartela praktično stoje policijsko-obaveštajni, pravosudni i politički lideri. Aplikacija će očistiti Bosnu i Hercegovinu od mnogih političara, a neke od policijskih struktura su već pale. Ljudi će se zgroziti ko je narkomafija u BiH, a ko politički pokrovitelji, rekao je za BHRT predsednik Saveza za bolju budućnost (SBB) i bivši ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić.

Prema njegovim rečima, veoma je važno što je Bosna i Hercegovina uspostavila kontakt tačku sa EUROPOL-om, jer joj je to dalo brojne pogodnosti.

- Najvažnije je da svi koji su koristili Skaj odgovaraju. Bili su dio umreženog sistema i bili su uvereni da to niko nikada neće dešifrovati, ali su strane službe to rešile, a važno je da tu Bosna i Hercegovina ima važnu podršku. Kontaktna tačka sa EUROPOL-om je velika pobeda za državu Bosnu i Hercegovinu. Mi kao BiH smo tako dobili levak, da podaci mogu doći do Ministarstva bezbednosti. Ministarstvo nema operativnu nadležnost da pristupi tim podacima i onda oni idu u agencije za borbu protiv korupcije – rekao je Radončić.

On je istakao da će razmena podataka u velikoj meri pomoći agencijama i tužilaštvima u borbi protiv kriminala.

Hapšenje zbog organizovanog kriminala

U okviru akcije kodnog naziva „Start“, pod nadzorom postupajućih tužilaca Tužilaštva Kantona Sarajevo, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo lišili su slobode Ibrahima Hadžibajrića, Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića i Almu Destanović.

Tužilaštvo ih tereti za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja ili ovlašćenja, pranje novca, primanje i davanje poklona.

- Sumnja se da su od 2019. do maja 2023. Ibrahim Hadžibajrić i Elmedin Karišik organizovali i rukovodili kriminalnom grupom čiji su članovi bili Alma Destanović, Seid Hadžibajrić i druga lica. Pojedini članovi grupe su međusobno komunicirali preko instalirane Sky aplikacije, kako bi prikrili tragove i na kraju dogovorili izvršenje krivičnih dela. Oni se terete da su nezakonito dali u zakup parking mesta na području općine Stari Grad za najmanje tri preduzeća nad kojima su imali kontrolu i nezakonito zaradili više stotina hiljada maraka - saopšteno je iz Tužilaštva KS.

Osumnjičeni Hadžibajrić se dodatno tereti za nezakonitu dodelu nepokretnosti licu sa područja Starog grada, od kojeg je primio mito u iznosu od 150.000 KM.

Osumnjičeni se saslušavaju u prostorijama MUP-a KS.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)