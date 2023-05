NISAM MOGLA DA RODIM, OTAC MU JE DAVAO KUĆU I POLA IMETKA DA ME OTERA: Životna priča Derve iz Srebrenika nateraće vam SUZE NA OČI!

Posle životnog veka punog rada, uspomena i ljubavi od strane svoje dece, unuka i partnera, veliki broj naših starih ostane sam, bolestan i zaboravljen. Sa godinama se polako gomila i muka, a udružena sa samoćom, veliko je iskušenje kojem ne uspevaju svi da odole.

Baka Derva Ibrić ima 91. godinu. Dane troši sama i bolesna u Tinji nedaleko od Srebrenika, kraj pruge, gde je uostalom provela i veći deo života i to sa čovekom koji nije želeo da je ostavi i izneveri iako nije uspela da mu rodi decu

Ovo je priča o njoj:

- Imam sestru i sestriće. Dolaze mi i donose svašta. Imala sam kuću, zemlje, šume, sve sam im dala. Muž mi je na železnici radio, pa smo dobili ovaj stan, imam i njegovu penziju. Mi smo napravili kuću, pa nam je zemljotres srušio i onda nam je železnica dala ovaj stan - priča baka Šemsudinu Durakoviću sa kanala "Bosanska Sehara".

Pored nje, kaže, otac je imao još četvoro dece. Dva brata su preminula, a dve preostale sestre, od kojih je jedna nepokretna već treću godinu, sve su što Devra ima na svetu.

- Sve meni sestra obezbedi, donese mi sve što treba i sestrići dolaze i donose mi. Brinu se. Moj čovek je umro pre 20 godina. On je bio zdrav, a ja bolesna ostala. Imala sam 24 godine kad sam se razbolela, zaboleo me stomak, daj doktore, bolnicu, kad je došlo da umrem, kažu mi moraju da izvade bubreg. '65. su mi izvadili bubreg, a ovaj drugi je bolestan. Mučila se sa ženskim bolestima, četiri puta se operisala - kaže baka.

Decu nije uspela da izrodi, ali to njenom suprugu nije smetalo, jer je voleo bez obzira na izazove koji su pred njim stajali.

- Išla sam kod doktora, on je rekao da treba čovek da dođe, ja kad sam mu rekla, a on meni kaže: "Pa neću, je l' si ti sa mnom zadovoljna?", kažem "jesam, ne goniš me ni na šta". Lepo smo živeli, lepo se slagali. Njemu je otac davao kuću i pola imetka da me otera, da me pusti. Bilo je to jednom, dva, tri puta, kaže moj muž: "Neću, ja mogu s njom na putu živeti" i onda nas je isterao, nije nam ni kašiku dao. Pao je tu na ledu i kuk slomio, kad je trebalo da dođe kući kaže onima tamo da bi malo da dremne. Kad su pogledali - on mrtav - priseća se baka.

Čitav život, kaže, bavila se poljoprivredom, sejala žito i pasulj pa je nešto uspevala i da proda.

- Nije mi dosadno sad, navikla sam se sama. Posejaću malo kupusa, paprika, pa možda i prodam nešto. Doktor mi je rekao što više da šetam, ali ne mogu. Malo prođem, pa da mi je slađe leći - zaključuje starica.

