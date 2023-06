AZRA I MRTVA IMALA OSMEH NA LICU: Potresna ispovest brata nastradale doktorke OTKRIO JEZIV SPLET OKOLNOSTI PRE TRAGEDIJE (FOTO)

Adnan Spahić, brat mlade doktorke Azre Spahić, koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći u sarajevskom naselju Marindvor, navodi da nikad nikome ne bi poželio ovakvu tragediju.

Spahić je bio uzor svojoj sestri koja je od njega bila mlađa osam godina. Azra je želela da postane doktor baš kao njen brat.

- Još smo u šoku. Zdrav razum jednostavno ne može da prihvati da se u tom trenutku toliko slučajnosti desilo. Radila je do devet naveče i onda izašla sa koleginicama na kafu, a došle su iz različitih gradova da se vide. To su bile njene koleginice sa fakulteta - rekao je neutešni brat.

Spahić navodi da je Azra izašla 10 minuta ranije i rekla momku da ne dolazi i će je koleginica odvesti kući.

- I koleginica baš parkira auto u toj nekoj sporednoj ulici gde baš u tom trenutku neko prokliza pod dejstvom alkohola... Neverovatno. Toliki splet okolnosti... Da je neko režirao nema šanse da bi se sve desilo u tom jednom trenutku. A tek trenuci tuge i bola... To ne može da oseti niko ko nije doživio - izjavio je Spahić.

Dodao je da su se poslednji put okupili porodično sedam dana pred tragediju kad su bili na jednoj svadbi u Bihaću. Kaže da je to bio prvi put da Azra dođe sa momkom u posetu porodici.

- To joj je bio prvi momak. Nije je to zanimalo ranije. Nije imala ni vremena. Pre godinu je rekla da nije upoznala stvorenje kakav je njen Nedim i da je tako divan. Planirali su zajednički život. Prvi put ga je dovela u Bihać, a ja sam došao iz Nemačke gde živim sa suprugom i dvoje dece. Toliko se veselila i plesala. Ti trenuci će mi zauvek ostati u sećanju - kazao je Spahić.

Istakao je da se Azra s momkom Nedimom poslednji put čula 10 minuta pre saobraćajne nesreće.

- Rekla mu je: "Izašla sam, evo idem kući, bilo mi je predivno. Malo sam se opustila nakon posla u 100 pacijenata pregledanih u domu zdravlja do devet naveče". Uživala je stvarno, nikad u životu nije bila srećnija, svi snovi su joj se polako ostvarivali. Radila je na fakultetu, a pored toga svirala je klavir, crtala, neverovatno vedra je bila i to svi kažu. Ovih dana su to potvrdile i kolege sa posla koje su dolazile. Jednostavno, njena pozitivna energija vladala je gde god se pojavi i takva je odmalena bila, skromna, pozitivna i vesela. Jednostavno još ne možemo to pojmiti - kazao je Adnan za Avaz.

Adnan je bio kod prijatelja sa svojom suprugom u Minhenu kad se desila tragedija.

- Oko dva sata posle ponoći moja supruga je videla propušten poziv od Azrinog momka na telefonu... Ja sam obavestio svoje najbliže, a suprugini roditelji su odmah krenuli iz Konjica u Bihać u tri ujutro. Mi smo seli u auto i krenuli bez ičega i bez pasoša. Savetovano nam je da krenemo kad svane. Vozio sam sat i po, nisam mogao više izdržati, morao sam nazvati majku, stao sam pored puta i nazvao sam je. Nisam mogao izustiti ni reč. Pitala me: "Šta je bilo". Rekao sam: "Azru je udario auto", a ona je upitala: "Samo mi reci da je živa". "Ne mogu, nažalost", rekao sam joj - ispričao je Spahić.

Istakao je da su njegovi roditelji trenutno kući u Bihaću te da je i on s njima.

- Pod tabletama smo. Svako traži nešto... Razmišljamo kako bi Azra želela da se mi osećamo i šta bi nju činilo srećnom... Majka pokušava i s verske strane da se smiri... Azra je s osmehom na licu umrla i to nam daje snagu. Poslednja tri-četiri meseca je bila najsrećnija i otišla je kad je bila najsrećnija - istakao je njen brat.

Otkrio je i kakvo ima mišljenje o Arminu Berberoviću, vozaču koji je usmrtio Azru, a rekao je i da li ima poruku za njega. Odgovorio je da ne razmišlja o njemu i da je samo fokusiran na svoju sestru.

- Ja sam mislio da ću osećati ljutnju, bes, jer sam tako kroz život bio nastrojen, ali ovo kako se desilo, jednostavno osećam neku prazninu, bol. Ništa mi nije bitno. Jedino želim da nikome više ne uzme život, a što se mene tiče, moju sestru ne može niko više vratiti. Ne gubim svoje vreme i osećaje na njega. Totalno sam usmeren na nju i sve se nadam da će se probuditi - istakao je Spahić.

Azrin momak Nedim bio je uvek uz nju i bio joj je podrška.

- Nemam reči. Mi smo mu doživotno zahvalni što je Azru godinu i po nju činio srećnom, a i ona njega, prema njegovim rečima. Već su imali planove za narednu godinu, putovanja, letovanja, zaruke i dogodine venčanje. Njemu je mnogo teško. Išao je na to mesto u nedelju kad su bili protesti. Stvarno mu je teško... Planiraš život i onda se sve sruši u nekoliko minuta - zaključio je njen brat.

(Kurir.rs/Srpska info)