POLICAJKA IZ GRADAČCA TRAŽI ZAŠTITU! Njen advokat otkrio u kakvim je odnosima bila sa monstrumom Nerminom: Život joj je ugrožen

Dženana S. i Lejla N. posljednjih su deset dana najomraženije osobe u regionu. Lejla N. sudinica jer je odbila da izrekne zabranu pristupa Nerminu Sulejmanoviću Nizami Hećimović, policajka Dženani, jer je, tvrde u Gradačcu, ona otkrila Sulejmanoviću Nizamino skrovište.

Oba postupka su, kako se navodi, indirektno dovela do svirepog ubistva Nizame Hećimović, koju je njen nevenčani suprug i otac njihove devetomesečne ćerke pretuko do neprepoznatljivosti, a potom pucao u čelo u direktnom prenosu na Instagramu. Za to vreme ćerka je ležala uplakana u majčinoj krvi na terasi vikendice u Sibovcu kod Gradačca.

Jutarnji list došao je do Dženane, koja je na letovanju u Italiji i treba da se vrati u Gradačac. Kada se vrati, čeka je disciplinski postupak, preti joj suspenzija u PU Gradačac gde je zaposlena. Ne samo da je odala Nizamu, dovoljno je da je održala vezu sa osobom iz kriminalnog miljea. Nermin Sulejmanović je imao debeo dosije, višestruko je osuđivan za nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti, prijavljen za porodično nasilje i ubistvo u pokušaju. U Kazneno-popravnom zavodu Zenica proveo je nekoliko godina.

Policajka Dženana se obratila

Dženana je odgovorila na poruku u kojoj su je mediji pozvali za komentar i njenu stranu priče, ali je rekla da ona sama ne može da govori dok se ne konsultuje sa advokatom Bakira Hećimovića.

Njen advokat tvrdi da njegova klijentkinja ne samo da nije otkrila Nizamino skrovište, već da sa Nerminom Sulejmanovićem nije imala nikakve veze, pogotovo ne ljubavne.

- Ono što mogu da vam kažem jeste da moja branjenica Dženana nije imala kontakt sa osobom koja je počinila ova teška krivična dela, niti je imala bilo kakve informacije o tome gde se nalazi osoba koja je poginula u ovom događaju. Istražni organi Tuzlanskog kantona u saradnji sa tužilaštvom vode istragu protiv Dženane, ali znamo da nema indicija da je imala bilo kakvu vezu sa ubicom. Ona je policajac u Gradačcu, mesto je malo i svako svakoga poznaje, pa se zna da je uzoran službenik protiv kojeg nikada nije pokrenut disciplinski postupak. Tvrdimo da nikome nije dala nikakve podatke o žrtvi, niti je, uostalom, bila raspoređena na radno mesto gde bi imala pristup takvim podacima - rekao je Jutarnjem advokat sa istim prezimenom kao ubijena Nizama Hećimović.

Dženana je, prenose bosanski mediji, trenirala u teretani u kojoj je Sulejmanović radio kao trener, a čiji je vlasnik odveo njegovu ćerku sa mesta krvavog pira Sulejmanovića.

Borac za prava žena ili...

Zbog objava na Dženaninom Fejsbuk profilu, koje pak govore o zlostavljanju žena, u Gradačcu ima onih koji smatraju da je ona bila jedna od njegovih žrtava.

- Pogledajte profil, post za objavom o zlostavljanim ženama - kaže advokat.

"Samo jedan psihopata je dovoljan da žena korača kroz život. I da joj se ogadi život, muškarci i sve ostalo...", citirala je Stefana Simića 25. januara. Uz tu objavu bila je naslikana slika žene sa povezom na očima.

Mesec dana pre toga, 5. decembra, objavila je fotografiju neveste sa masnicom na oku, dok je za Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama objavila fotografiju gde ona drži plakat na kom piše "Stop nasilju nad ženama".

Još u februaru 2022. godine na svoj profil stavila je status "Čuvajte se, drage moje psihopate". Na vest o Nizamijevoj smrti, stavila je svoju crno-belu fotografiju i napisala "...ime i prezime, od krvi i mesa, srcem i dušom".

"Linč Dženane"

Zbog ovakvih najava ima onih koji smatraju da je Sulejmanovićev bes osetila i Dženana. Njen advokat tvrdi da ona sa okrutnim ubicom uopšte nije imala veze, sudeći po komentarima ispod njenih objava, niko u to ne veruje. Osim uvreda i psovki, komentari se, kaže njen advokat, odnose i na "linč Dženane".

- I mediji je linčuju bez razloga. Sve je to neosnovano dok ne postoje makar indikativni dokazi da je ona uopšte imala kontakt sa Sulejmanovićem. Kažu i da je pobegla u Italiju, ali je na godišnjem odmoru i 16. avgusta će se redovno javljati svojoj Policijskoj stanici Gradačac, i nastaviti sa svojim dužnostima. Ukoliko se utvrdi da Dženana nije imala nikakve veze sa ubicom, pokrenućemo niz tužbi u njenom interesu - kaže advokat.

Advokat je potvrdio da se njegovoj klijentkinji preti na razne načine.

- Mojoj branjenici se preti životom, a ja ću kontaktirati Tužilaštvo Tuzlanskog kantona i zatražiti da dobije dvadesetčetvoročasovnu zaštitu pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu dok se ne utvrdi da li je je odgovorna za sve što joj se radi na teretu. Njen život je trenutno u opasnosti - rekao je advokat.

