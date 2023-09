BOSNA I HERCEGOVINA TREBA DA SE RASPADNE DA U NJOJ NE BI BILO SUKOBA: Dodik imao poruku i za Šmita!

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Gradišci da Bosna i Hercegovina treba da se raspadne da u njoj ne bi bilo sukoba.

- Oni su doveli do raspada BiH, Šmit i ta međunarodna zajednica. To je njihov cilj, samo to ne vide Bošnjaci u BiH. Oni misle da im oni donose dobro - rekao je Dodik posle sastanka sa kineskom delegacijom, koja je RS uručila donaciju za borbu protiv svinjske kuge.

Dodao je da EUFOR treba da stane na entitetsku liniju razdvajanja. Ponovio je da Šmit nema legitimitet, jer njegovo imenovanje nije potvrdio Savet bezbednosti UN-a, dodavši da samim tim ne priznaje optužnicu, koju je Tužilaštvo BiH podiglo protiv njega, jer je "formirana na osnovu izmena Krivičnog zakona BiH koje je donio Šmit".

Kurir.rs