DODIKOVO OTVORENO PISMO ŠMITU: Vi niste visoki predstavnik, vi ne predstavljate nikoga, niste ni Lajčak ni Bilt

Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske (RS), uputio je danas otvoreno pismo visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu u kojem je naveo da RS poštuje Dejtonski sporazum i Ustav BiH, međunarodne ugovore, pravila i procedure, ali da ne priznaje Šmita kao visokog predstavnika.

On je naveo da Šmit nije imenovan u skladu s utvrđenim procedurama u Savetu bezbednosti UN.

- Republika Srpska i ja kao predsednik republike poštujemo međunarodnu zajednicu. Često se nismo slagali sa njenim odnosom prema nama, ali smo i u neslaganju iskazivali poštovanje - naglasio je Dodik u pismu.

Kristijan Šmit foto: EPA-EFE/FEHIM DEMIR

On je dodao da RS "poštuje Dejtonski sporazum, čiji su autori SAD sa partnerima, Ustav BiH, čiji su autori SAD sa partnerima", kao i međunarodne ugovore, pravila, procedure.

- Јedna od procedura utvrđena Aneksom 10. Dejtonskog mirovnog sporazuma definiše i način izbora visokog predstavnika u BiH. Vi ste je prekršili. Vi niste imenovani shodno toj proceduri. Vi niste visoki predstavnik - piše u Dodikovom pismu Šmitu.

Prema njegovim rečima, Šmit "ne predstavlja međunarodnu zajednicu u BiH niti strane potpisnice Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma".

- Vi ne predstavljate nikoga. Visoki predstavnik je bio Incko. Bio je Lajčak. Bio je Petrič. Karl Bilt. I da ne nabrajam dalje, oni su izabrani i imenovani. Vi niste - naveo je Dodik.

On je dodao da se Šmit "lažno predstavlja i na taj način kompromituje međunarodnu zajednicu u BiH i bruka nemački narod".

- Istovremeno ponižavate i Srbe i Bošnjake i Hrvate i sve ostale koji žive u BiH, otimajući pravo predstavnicima koje su oni izabrali da kao jedini ovlašćeni donose zakone - istakao je Dodik.

On je optužio Šmita da BiH "pretvara u koloniju", jer donosi zakone umesto Parlamentarne skupštine BiH, a onda, kako je naveo, nameće zakon koji štiti njega (Šmita), a sankcioniše one koji se protive Šmitovom "bezakonju".

- Došli ste neovlašćeno u BiH i pretite. Danas pretite meni, sutra ćete tući građane na ulicama Sarajeva, jer vam se ne sviđa kako vas gledaju - napisao je Dodik.

Milorad Dodik foto: screenshot Pink tv

On je, ponovivši da Šmit nema legitimitet i pravo da to radi, naglasio je da to "nije ni ljudski".

- I previše Vas je, nećete proći. Džaba vam američki ambasador u BiH Majkl Marfi i njegove frustracije. Džaba Vam nadmenost i pretnje, lažno junačenje. Nećete proći - stoji u pismu.

Dodik je pozvao Šmita da, "umesto što preti, obezbedi potvrdu o izboru od strana potpisnica Aneksa 10. i relevantnu rezoluciju o imenovanju od strane Saveta bezbednosti UN".

- Ako ne znate, sedište Savjeta bezbednosti UN-a je na Ist riveru u Njujorku, u onoj velikoj zgradi. Lako se dođe i nalazi. Ali očigledno Vi ne možete proći ni tamo, a onda ni ovde - navodi se u otvorenom pismu koje je Dodik uputio visokom predstavniku u BiH Kristijanu Šmitu.

(Kurir.rs/Beta)