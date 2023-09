PREMINUO TEŠKO BOLESNI RAMIZ: Ocu 3 dece srce radilo 14 odsto, godinama molio državu za pomoć, a mučio se do poslednjeg daha

Ramiz Javoraš iz Visokog, teško bolesni otac troje dece, kome je srce radilo samo 14 odsto, preminuo je u ponedeljak u Sarajevu.

Imao je samo 34 godine.

Ramiz, koji je bio stopostotni invalid, godinama je uzalud molio državne organe za pomoć i uz podršku humanih ljudi pokušavao sam da skupi novac za transplantaciju srca u inostranstvu.

Stanje mu je međutim iz dana u dan bilo sve teže. Već na početku godine je doživeo kliničku smrt.

- Ja srce ne mogu da dobijem. Uz pomoć građana i njihove pomoći, ugrađen mi je ICD defibrilator, jer država to nije htela da plati. To su morali da mi ugrade jer sam preživio kliničku smrt, tako me čuvaju u životu, dok se ne nađe neko rešenje - rekao je kroz suze Javoraš za Avaz.

Od države je mesečno dobijao 246 KM iliti nepunih 15.000 dinara kao stopostotni invalid.

- Mesečna terapija mi je blizu 1.000 KM, a ja imam troje male dece. Niti ja radim, niti supruga, meni treba pomoć od ljudi, da imam za terapiju, a ja nemam nikakvog rešenja - rekao je Javoraš.

Ramiz je na društvenim mrežama podizao svest o važnosti doniranja organa.

- Svaku noć ljubim sinove kao da mi je zadnja - rekao je jednom prilikom.

Najbliži se opraštaju od namučenog oca tri mališana na društvenim mrežama.

- Paša moj, ne mogu ti opisati tugu koliko ćeš da mi fališ. Tvoja zezancija i humor u momentima kad ti je najteže. Bog zaista uzima sebi najbolje. Rahmet ti duši - napisao je Sead Jusufi.

- Neka ti je večni Rahmet. Ovaj veliki borac nije uspeo, a pored svoje borbe podržavao je i mene i davao mi nadu za bolje sutra - napisala je jedna poznanica.

- Stid me u kakvoj državi živim. Stid me Ramizove dece. Da je bio kakav političar ili lopov začas bi se to rešilo. Čovek je molio i apelovao, a svi mi smo uradili malo ili nimalo za njega! Molim Alaha da ti oprosti grehe i da svoju porodicu sačekaš na boljem mestu od ovog - napisao je jedan poznanik.

(Kurir.rs)