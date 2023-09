MATURANT POTEZAO PIŠTOLJ NA UČENIKE! Pretio da će sve da ih POBIJE, niko nije znao da je reč o SVADBARSKOM PIŠTOLJU!

Učenik Srednje mešovite škole u Bijelom Polju potegao je startni pištolj i pretio ostalim učenicima, posle čega je bacio oružje i pobegao, potvrđeno je portalu Standard iz Uprave policije. Iz Uprave policije potvrđeno je da se desio incident u školi.

"Učenik je protezao startni pištolj (svadbarski) na đake, nakon čega je bacio oružje i udaljio se sa lica mesta. Vrlo brzo policija je našla i pištolj i učenika koji je priveden. Obavešten je ODT, a istraga je u toku", saopšteno je iz Uprave policije.

Incidentu prethodila svađa u školskom dvorištu

Ovom događaju prethodila je svađa u školskom dvorištu. Obaveštena je policija, i uzimaju se izjave od učenika i očevidaca.

- On je pretio je da će sve da ih pobije. Niko nije znao da je reč o svadbarskom pištolju - kazao je RTCG-u sagovornik iz škole.

Pomoćnik direktor škole: Učenici se gurali na poligonu

Pomoćnik direktora pomenute škole Zoran Sošić kazao je da je za vreme trajanja velikog odmora došlo do guranja učenika na poligonu.

- Odmah sam izašao i primetio vozilo, džip "nisan", kako se udaljava od tih učenika, na moj znak da se to vozilo zaustavi nisu reagovali nego su nastavili kretanje prema meni. Da bih izbegao da me ne pregaze skočio sam unazad, to vozilo se zatim udaljilo od škole put grada - priča Sošić.

On je kazao da je učenika 4V-2, S.B., koji je učestvovao u toj gužvi pozvao da uđe u kancelariju direktora i odmah pozvao policiju i obavestio direktora škole.

- Posle sam saznao da se učenik, koji je je izazvao incident, zove A. S. i da je učenik 4V-6. Iz izjava koje su usmeno davali učenici iz 4V-2 i učenik 4V-6, T.B., koji je bio u "nisanu sa A. S., sam saznao da je učenik A.S. u trenutku kada se vraćao u rikverc, zakačio "nisanom" učenika C.B. nakon toga je došlo do prepirke i psovke između tih učenika - kaže Sošić za TVCG.

Kurir.rs/RTCG