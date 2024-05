OVAJ SNIMAK ĆE VAM JOŠ VIŠE ULEPŠATI PRAZNIKE! Marija Šerifović podelila prelepe trenutke sa svojim sinom, da se ISTOPIŠ (VIDEO)

Pevačica Marija Šerifović postala je majka krajem prošle godine, a od tog momenta se ne odvaja od naslednika.

Marija neretko i javno ističe kako gotovo svaki slobodan trenutak koristi kako bi provela sa sinom koji joj ulepša svaki momenat.

foto: Printscreen

Tako je ovaj neradni dan iskoristila kako bi sa porodicom uživala u svoja četiri zida.

Ona je usnimila kako malenog Maria zabavlja dadilja ili baka, a uz video je objavila i pesmu koju obožava.

Marija je, naime, snimala kako ljuljaju sina dok sede za trpezarijskim stolom, a sve prati poznata pesma od Sinana Sakića "Zoko moja zoko".

00:15 Emotivni snimak Marije Šerifović i sina

Podsetimo, Marija je nedavno otkrila da li planira da dobije još naslednika.

- U ovom trenutku ne, i za sada ne. Sada, ako se želje promene, što da ne? Ali, za sada ne. Kažu da su deca naši učitelji, neki veruju da je obrnuto, a ja verujem da je baš tako. Gotovo sam sigurna da će me Mario naučiti mnogim stvarima, da će to biti jedna dugotrajna borba između strelca i škorpije, ali na kraju krajeva, nešto je do vaspitanja, nešto ide iz kuće, a nešto naprosto mora da se prepusti višim silama, a na nama kao roditeljima je samo da se prekrstimo i da gledamo - rekla je Marija.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:33 Marija Šerifović koncert