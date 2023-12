MARIJA ŠERIFOVIĆ DOBILA BEBU! Dete rodila surogat majka

Pevačica Marija Šerifović je dobila bebu, ekskluzivno saznaje jedan mediji. Dete koje je godinama priželjkivala se rodilo početkom decembra, a trudnoću je iznela surogat majka.

Marija Šerifović ovu godinu ispraća držeći u naručju svoj dete o kom je oduvek maštala. Ceo proces trajao je dugo i dolazak bebe držan je u strogoj tajnosti, uzme li se u obzir da je trudnoću iznela surogat majka.

Poznato je da je Marija Šerifović godinama unazad isticala da želi da dobije dete.

O svojoj želji da ima bebu je govorila u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se verovatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa detetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je pre godinu i po dana Marija Šerifović.

Osim toga, kada je nedavno sa pratiocima na Instagramu slavila 20 godina od izlaska svog prvog albuma, oni koji znaju da čitaju između redova mogli su da primete da se nešto sprema budući da je tada ponovo spomenula "Šerifovića juniora".

