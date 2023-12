Pevač Aleksandar Misojčić "Xadner" povodom novih pesama gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u zabavnom delu programa "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji.

Pored pesama, on je spomenuo i saradnju sa voditeljkom Natašom Aksentijević, koja mu je glumila u jednomo od spotova.

01:47 DALA JE VIŠE NEGO ŠTO SMO OČEKIVALI Pevač otkrio sočnu priču sa snimanja spota: Glumila OVA voditeljka, sve završila očas posla

- Moram ovim putem da je pozdravim i iz srca da joj zahvalim na tome što mi ukazala čast da dođe tu, nju obožavam, kada smo se upoznali još sam je više zavoleo. Ona je izvanredna osoba i vrhunski profesionalac, sve je to odradila za 15 minuta. Sa Natašom je od trenutka upoznavanja, pa do kraja snimanja, davala utisak kao da se znamo ceo život. Opuštena je, neposredna, odradili smo brzo, odmah smo se skontali, i ona je skontala o čemu se radi, odmah se ubacila u ulogu. Više je ona dala nego što smo zamislili, dala je neke svoje ideje, a to je upravo i najbolja priča. Iz svih tih ideja i planova je nastalo nešto lepo.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

01:53 DOK NAROD KLECA, ESTRADA UŽIVA U RASKOŠI! Povećavaju plate članovima benda, POSKUPLJUJU NASTUPE! Zna koliko košta samo OVA stvar!