MARKO BULAT SE PRISETIO TELEFONSKOG RAZGOVORA SA SINANOM SAKIĆEM: Ovo mi je rekao za sina Alena, ostao sam zatečen! (VIDEO)

Pevač Marko Bulat gostovao je na Kurir televiziji kod voditelj Ivana Gajića.

Između raznih tema, promuvala se i ona o njegovoj saradnji sa Sinanom Sakićem.

- Imamo čak i duetsku pesmu, ali nemamo spot, jedino da mi veštačka inteligencija stvori Sinana. Morao bih da vidim oko vlasništva tih snimaka. Moram da ispričam ekskluzivu jednu, ne može bolja anegdota biti - započeo je Bulat, pa nastavio:

- Zvoni meni telefon i Sinan kaže "Marko, znaš šta se desilo, moj Alen mi kaže da pevam okej, ali da je Marko Bulat Kralj" to mi je rekao, bio sam baš zatečen, imali smo tu slobodu, pa me zvao i to mi rekao.

