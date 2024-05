SNEKI PROGOVORILA O SVOM RAZVODU: U startu sam donela odluku i zacrtala koje granice se ne prelaze!

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića pevačica Snežana Babić Sneki govorila je o nečemu što retko pominje - o razvodu od bivšeg supruga.

foto: Kurir Televizija

Razlog da se načne ove tema bila je velika zainteresovanost javnosti koja prema istraživanjima voditelja često na guglu pretražuje o njenom razvodu.

- Stvar je u tome što ja stvarno ništa nisam krila. Jedino, kada sam upoznala svog bivšeg supruga i kada smo se mi venčali, mi smo to uradili onako kako je nama odgovaralo. Bez ikakve pompe, bez nekih velikih zvanica, bez štampe itd. I onda se možda zbog toga svega stekao taj utisak - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam ipak neko ko je u startu sebi dao jedan limit da moj privatni život ostaje iza kamera. To je tako ostalo do dana današnjeg. Mnogi misle ovo ono, da li je sama, da li nije, naravno da ne. Imam svoj privatni život, ali ne želim da bude transparentan i javan. Ali to je odluka. Mnogi ljudi kažu ne, oni su interesantni medijima. Ljudi doziraju svoje prisustvo u medijima, na ovaj ili na onaj način. Vi ako ne želite da se nešto sazna vi o tome ne govorite.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:21 Snežana Babić Sneki pokazala dekolte