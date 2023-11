ACU BULIĆA BAŠ SAVLADALE EMOCIJE! Poznati pevač mu seo u krilo, pevao mu na uvce, a ova pesma najviše pogodila (VIDEO)

Aca Bulić u poslednje vreme izbegava medije, posle burnog odnosa sa Anom Ćurčić, ali provod u prestonici ne preskače. Tačnije, osim Ace koji je uživao u vinu, tu je i Marko Bulat koji je zapravo bio zadužen za provod i atmosferu.

Bulića je posebno dirnula numera "Hanuma" koju je originalno izvodio legendarni Šaban Bajramović, međutim, i Bulatova izvedba je i te kako dobra. Toliko da je Acu bacila u sevdah koji je imao potrebu da podeli sa svojim pratiocima na Instagramu.

00:23 Pevač seo u krilo Aci Buliću

Inače, refren te pesme glasi "Tebe volim hanuma, veruj godinama", pa će mnoge sigurno zanimati da li ih je Bulić nekome posvetio.

Podsetimo, Aca Bulić je dospeo u žižu medija kao podršaka rijaliti takmičarke Ane Ćurčić s kojom je u mladosti bio u vezi, a hteli su i brak. Međutim, dete im je umrlo odmah po rođenju, te je kako su i jedno i drugo istakli javno, to bio razlog da se raziđu, ali su ostali uvek bliski.

Aca je to i dokazao kada je stao iza Ane i pružio joj svu moguću pomoć, međutim, javnost je ostala zbunjena kada su nakon svega objavili da su ponovo u vezi. Navodno, to je bio samo dogovor između njega i Ane, ali se oni tim povodom nisu oglašavali, samo su nedavno stavili do znanja da su u kontaktu i dobrim odnosima.

kurir.rs/alo

Bonus video:

01:16 VIŠE JE ZLIH LJUDI, OSVRNITE SE OKO SEBE Marko Bulat emotivno o supruzi: Posećivala je dnevne bolnice, a sada čekam da se vrati