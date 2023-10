"NEMAM ZA TO ŽELUDAC" Zorica Marković otkrila da li je u svađi s Anom, progovorila o Bulićevoj nevenčanoj ženi, ovo kaže o "kumi"

Folk pevačica Zorica Marković i Ana Ćurčić bile su nerazdvojne tokom šeste sezone "Zadruge". Od prvog dana provodile su zajedničko vreme, a Ćurčićeva joj je poveravala svoje najintimnije tajne. Često su bile na meti osude ostalih ukućana, ali njihovo prijateljstvo je opstalo uprkos negativnim komentarima.

Zorica Marković sada je iznela mišljenje o mnogim temama koje zanimaju javnost. S obzirom na to da se šuška da više nije u dobrim odnosima sa Anom, ona je i na to pitanje dala odgovor.

- U dobrim smo odnosima. Što bismo morale da se viđamo svaki dan, Ana me nikada nije uvredila niti ja nju.

Da li se tvoje mišljenje o Ani promenilo u odnosu na to dok ste bili u rijalitiju?

- Ja sam samo bila u "Zadruzi" uz nekog kome je, po meni, bilo teško, kako god se zvao i kakav god život imao. Ja sam nju upoznala u "Zadruzi" četiri meseca sam joj bila rame za plakanje, ja mislim da je to ljudski. U suštinu i istinu bilo čiju niti sam pokušavala niti želim da uzlazim. Bitno mi je kako se neko prema meni ponaša, vodim se onom mojom čuvenom "svakom po zasluzi". Ona se prema meni i dalje ponaša lepo, ne družimo se svaki dan, ali se čujemo. Ona ima svoje obaveze, posao, život, takođe i ja nisam bila celo leto u Beogradu, radila sam kao nikada, tako da nema razloga da ne komuniciramo, a treba i da sednemo da popijemo kafu.

Da li i dalje ostaješ pri ideji da otvorite zajedničku kafanu, što je bila zamisao po izlasku iz rijalitija?

- To je odlično pitanje, pa evo da razjasnimo to jednom za svagda. Na superfinalnoj večeri Aca Bulić me je pitao, a on ima neke svoje prostore, da li bih ja želela da mi on to iznajmi. Ja kafane volim, moje kafane su bile uspešne, narod još uvek nenormalno traži moje kafane što će se uskoro obistiniti. Aci sam rekla da hoću, ali da ćemo videti kada se odmorim nakon "Zadruge", Ana je to najavila u emisiji "Narod pita". Ona je to verovatno videla kao neki timski rad. Na tome se sve završilo, nismo dalje pričali o tome, ne znam da li su Acini prostori koje poseduje slobodni da bih ja mogla da uđem i to je cela istina, raznorazne priče kruže.

U kakvim si odnosima sa Acom Bulićem?

- Kao i uvek u fenomenalnim. Anu nisam poznavala pre rijalitija, nisam čula ni za nju, a ni za Zvezdana.

Da li ju je Aca nekada spominjao s obzirom da mu je ljubav iz mladosti?

- Nismo mi toliko zalazili u intimu, Aca je bio redovan gost u mojim restoranima, voleo je da dođe kod mene. Pričali smo o neobaveznim temamam, nikada mi nismo zalazili u privatnost, nita ja u njegovu, niti on u moju. Čak ni u ovim situacijama kada se svašta pričalo, pisalo nisam ulazila u takve stvari jer smatram da je nepristojno. Nisam pitala niti me zanimalo, svi oni koji su u toj priči aktuelni znaju najbolje istinu, ja je zaista ne znam niti me zanimalo. Ja i kad sam rekla da je Acina partnerka s kojom živi lavica, da je brat, to sam rekla zato što su to Acine reči.

Da li si upoznala Acinu nevenčanu suprugu Anđelu?

- Ne, ja nikada nisam rekla da sam je upoznala, nije bilo prilike, ali sam samo potvrdila Acine reči. Verujem mu, ne bi živeo sa njom da nije takva.

Šta misliš o tome što se ispostavilo da je veza Ane Ćurčić i Ace Bulića na kraju ispala farsa za javnost?

- Ja sam poznata kao neko ko uvek kaže šta misli i kažem ono što znam. Ja u ovu priči nakon izlaska se nisam mešala, niti sam imala potrebe i nisam znala kakvi su čiji odnosi. Mi se nismo ni viđali osim na jednom ručku kada su želeli zadrugari da dođu. Na tom ručku smo najmanje pričali o "Zadruzi", a ovih svih meseci, ja o njegovom životu nisam pričala, čula sam ono što ste i vi čuli. Mnogi su to shavtili kao inat nekima...

Da li možemo da očekujemo tvoj ulazak u "Elitu" u skorije vreme?

- Nikad ne reci nikad, ali s obzirom da će se desiti "Kafana na Balkanu", ne mogu na dve strane.

Ukoliko se pojaviš na vratima Bele kuće, da li ćeš pružiti ruku Mileni Kačavendi i kakav bi bio vaš odnos?

- Neću pružiti nikom tamo ruku, jer znam kako gledam svakoga od njih, ta materija mi je poznata. Znam kako ko živi napolju, kako se ko ponaša, čak i od ovih nepoznatih...Ima tu par normalnih ljudi, ima onih koji su se istakli i svaka čast

Koji učesnici su ti prirasli srcu?

- U pozivinom smislu kao čovek i gospodin, to je Miki Mileusnić, bez konkurencije, a beskrajno mi je simpatičan i mali Uroš. Ima dosta njih koji su se istakli: Nikola Bukulić, Miljana Kulić...

Šta misliš o relaciji Miljana Kulić - Bebica, s obzirom da njega vidimo u jednom drugom svetlu sada?

- Miljana je za razliku od svih sezona jako dobra sada. O Miljani ću da pričam, ali za ovo drugo nemam želudac, znači fuj, nemam komentara. Ova žena je već uhvaćena u neku zamku, vrlo čudno, a videćemo šta će se do kraja zbiti, ja znam ali neću da pričam o tome.

Misliš na Milenu Kačavendu?

- Da, naravno. S ovim Ana nema veze, mi živimo u svetu gde ništa ne može da se sakrije. Raščivijaće se i to, a bolje da ostavimo gledaocima da se sve to razreši. Vidim je prvi put zbunjenu, pokunjenu, zapetljala se žestoko. Ona je preterala u svakom smislu reči, ali njen problem.

