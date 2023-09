ZORICA MARKOVIĆ NAPRAVILA HAOS U EMISIJI: Pogodila je pesma, rušila sve pred sobom, prevrnula trosed pa zaigrala s njom

Pevačica Zorica Marković bila je nedavno gost u jednoj muzičkoj emisiji i tom prilikom napravila haos.

Naime, nju je pogodila pesma koju je izvodila i u tom trenutku je krenula da ruši sve pred sobom.

Zorica Marković je prevrnula garnituru koja se nalazila ispred sebe, dok su se brojni gledaoci kraj malih ekrana pitali: "Šta se ovde dešava?".

Podsetimo, pevač i bivši zadrugar Mikica Bojanić prokomentarisao odnos sa Zoricom Marković, koji tokom rijalitija nije bilo ni malo dobar.

- Nismo izgladili neke odnose jer od starta tu nije bilo sve kako treba. To su videli i gledaoci. Svako ima svoju priču i svako će da brani sebe. Ja nisam taj tip čoveka. Kada pogrešim, kažem pogrešio sam i nemam problem sa tim. Ona je mene od starta provocirala, sada ne znam da li je htela da to bude rijaliti. Bilo je svađa, ali ne mislim ništa loše o njoj. Svi znamo da je ona veliki pevač i radnik, ali njeno ponašanje u rijalitiju ne podržavam i meni se to nije svidelo - rekao je Bojanić.

- Međutim, sada kada bi je negde sreo popio bih piće sa njom. Ali kada me pitaš o njenom učešću i boravku u rijalitiju ja se sa tim ne slažem. Kada pitaš nekog što je to uradio? On kaže zbog rijalitija. Pa nije to baš tako, moramo neke kodekse da imamo. Mislim da je dosta koristila neke stvari zbog svog cilja. Čak je bila neiskrena sa ljudima sa kojima je bila dobra, a ne sa ostalima. Pitaju me ljudi kako mogu tako nešto da kažem za nekog ko je stariji od mene. Pa ako nisi uredu - nisi, da li imao 7 ili 77 godina.

kurir.rs/blic

