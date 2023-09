BORIMO SE PROTIV FEMICIDA, A UBICI SE UKIDA PRESUDA: Javnost ogorčena zbog odluke Vrhovnog suda BiH

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je presudu Kantonalnog suda u Sarajevu kojom je Eldin Hodžić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 35 godina zbog ubistva supruge Alme Kadić.

Dnevni avaz navodi da je reč o jednoj od najvećih kazni ovog suda, a izrečena je za krivično delo nasilje u porodici, ali je presuda poništena.

Sarajevski list navodi da se postavlja pitanje jesu li neke procesne povrede bile važnije od opšte negativne poruke koju je poslala ova odluka Vrhovnog suda FBiH.

Što je najgore, ova odluka je donesena nakon brutalnog ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu, likvidacije Aide Dendić u Zavidovićima, kao i borbe Klare Buntić, koju je pretukao suprug Denis.

Navodi se da je ukidanje presude za svirepo ubistvo izazvalo ogorčenje u javnosti, ali je najteže palo članovima porodice. Godinama se porodica Kadić borila za pravdu, a sada će, nakon presude Vrhovnog suda FBiH, ponovo njena majka Sevda, koja je ostala jedini živi svedok, morati da preživlava sav užas koji je doživela.

U izjavi za Dnevni avaz Almedin Kadić, brat ubijene Alme, rekao je da je najžalosnije što ubistvo njegove sestre nije bilo opomena za institucije da zaštite druge žene.

- Opet je u fokusu svega poništenje njegove presude. Omar Mjesečar da izjavu i kaže: "Poništenje presude, idemo sve ispočetka". Fokus svega je on, a nisu fokus Nizama, ubistvo u Zavidovićima, nije fokus moja sestra - naveo je Kadić.

On je istakao da se već dve i po godine bori za pravdu, za istinu, za decu i želi da niko ne doživi ono što je njegova porodica doživela.

- Borim se, zbog naše djece, da se to nikada ne ponovi, da bude opomena. Četvrtog jula 2021. sestra mi je nastradala, 2. septembra 2021. otac je preselio, nakon svega što se desilo, nije mogao da izdrži. I danas moja borba traje zbog njenog deteta. Devojčica je sa mnom, ostala je, to dete je krenulo u prvi razred, odveo sam je u školu i jutros treba neko da joj kaže: "Babi (ocu) su ti poništili presudu". Ja to ispočetka proživljavam. Žalosno, žalosno za našu državu - kazao je Kadić.

On je posebno naglasio da je žalosno što se ovo dešava u trenutku kada se sve više ukazuje na borbu protiv femicida nakon niza brutalnih ubistava žena u BiH.

- Mi se borimo protiv femicida, a onda se njemu (Eldinu Hodžiću) poništava kazna. Je li to ohrabrenje tim ljudima da nastave da to čine, da nema ruke pravde za njih - upitao je Kadić.

Eldin Hodžić je 4. jula 2021. godine u popodnevnim satima hicem iz pištolja ubio Almu pred očima njihove tada četvorogodišnje ćerkice. Hodžić je prethodno Almi zadao nekoliko udaraca, zatim ju je pištoljem udarao po glavi, a potom joj je pucao u potiljak. Na telu nastradale pronađeno je 18 povreda.

Poslednja reč koju je Alma izgovorila pre nego što je izdahnula bilo je ime njene devojčice.

- Jedina sam ostala živi svedok. Ostala sam živa, iako je i meni pretio. Kada su me pitali, ubica mi je govorio da lažem. Ništa ne može da vrati Almu ni da zaleči moju ranu. Ostali su mi sin i njeno dete, ali moja rana stoji. Ima Onaj gore, on će svima da sudi, on je najpravedniji. Mislim da će se posle ove presude svaki nasilnik dobro zapitati šta radi i da će im ona biti opomena – kazala je za Dnevni avaz Sevda Kadić, majka ubijene Alme, nakon izricanja prvostepene presude u aprilu ove godine.

Eldin Hodžić je novčano kažnjavan zbog nepoštovanja mera zabrane prilaska, a u vreme ubistva bio je na trogodišnjoj uslovnoj kazni izrečenoj 2020. zbog nasilja u porodici.

Opštinski sud u Sarajevu dva puta ga je u roku od tri meseca 2020. godine osudio na uslovnu kaznu. U optužnici se navodi da je Almu više puta zlostavljao bez obzira na sudske presude. Kršio je presude bez ozbiljnih posledica. U vreme ubistva Eldinu je zbog nasilnog ponašanja bio zabranjen prilazak Almi, a postupak za razvod braka bio je u toku.

