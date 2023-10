OVA JEDNA FIGURICA KOŠTA VIŠE OD 200 €! Profesor biologije je veliki kolekcionar, ima ih na hiljade i ne skuplja samo to (VIDEO)

Suvad Lelo, profesor Odseka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu je i veliki kolekcionar.

On je doktor bioloških nauka, autor niza stručnih radova, udžbenika, monografija, a strastveni je kolekcionar s najvećom zbirkom pez figurica u BiH, čija popularnost u svetu decenijama traje.

Pored velike kolekcije ovih figurica, on ima i kolekciju klikera, sličica, stripova, kutija od šibica...

foto: Printscreen/Youtube/Naše priče

Inače, u svojoj kolekciji ima nekoliko hiljada pez dispanzera i više od 300 drugih proizvoda vezanih za njih, kao što su kese, majice, olovke, notesi, knjige, boce, baloni...

- U slobodno vreme, zbog zdravstvenih problema, kada čovek ne može više da radi 12 sati, počeo sam da se bavim kolekcionarstvom. U detinjstvu sam dobio nekoliko klikera i tako je počelo. Imam oko 500 različitih klikerčića. Deca to danas ne rade kao mi. To su vrlo skupi proizvodi, a jedan ovakav komad, koji je iz specijalne edicije, košta i do 30 evra - priča Suvad za Jutjub kanal "Naše priče".

foto: Printscreen/Youtube/Naše priče

- U moje vreme, obično su kolekcionari sakupljali kutije od šibica. U to vreme, a stariji će znati, skidale su se sličice sa kutija i sakuplajle u posebne albume.

foto: Printscreen/Youtube/Naše priče

Onda je došlo vreme sakupljanja sličica, obično su to bili fudbaleri. Potom me je zaintrigirala priča o jugi-jo kartama. Mnogi sakupljaju takmičarske karte, a mene je oduševila raznovrsnost kopija - ispričao je Suvad.

1 / 8 Foto: Printscreen/Youtube/Naše priče

Onda je zavoleo i stripove.

- U petom razredu osnovne škole zavoleo sam stripove. Prvi koji sam kupio je Čikovo detinjstvo, posle toga sam sastavio kolekciju koja broji više od 1.000 stripova zlatne serije. Kada sam krenuo u srednju školu, 1984. godine, upoznao sam ljude koji čitaju naučnu fantastiku i tada počinjem sa dve knjige koje najviše volim u kolekciji. To su "Četvrto međuledeno doba" Kobo Abea i "Gospodari rata" Žerara Klajna - rekao je on.

foto: Printscreen/Youtube/Naše priče

Velika kolekcija pez dispenzera

- U avgustu 2016. godine zavoleo sam pez dispenzere. Primetio sam da je to moćan brend koji promoviše prestanak konzumacije cigareta. Primetio sam i da na Balkanskom poluostrvu i nema više tako značajnih kolekcionara. Danas moja kolekcija broji 3.103 evidentirana dispenzera, a onda sam se posvetio pez figuricama "Vučko" kojih je u Sarajevu bilo jako mnogo, koji su na ozbiljnoj ceni, ali su prodati i uglavnom transportovani daleko od BiH.

Prosečna vrednost jedne je oko 500 maraka (250 evra), a da imate kolekciju Vučko morate se zaista potruditi jer u svojoj knjizi iz 2020. opisujem 495 kolekcionarskih varijanti, toliko je različitih figurica. Ako bismo cepidlačili pa podelili da njuškica može biti, svetlo siva, siva, tamno siva onda je to oko 3.280 kolornih varijanti samo pez figurica "Vučko", rekao je ovaj profesor i veliki kolekcionar.

(Kurir.rs)