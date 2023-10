OSTAVILA I NJEGA I DECU ZBOG FEJSBUKA I INSTAGRAMA "To nije žena, nego zmija", šok-ispovest čoveka na tristotinak kilometara od BG

Lep, mlad, vredan i radan, otac dvoje male dece, živi i radi tu, na tristotinak kilometara od Beograda, a njegova sudbina je za nevericu - supruga je i njega i dečicu ostavila zbog društvenih mreža -Fejsbuka i Instagrama?!

Stoga nije ni čudo što kaže da su ti tiktokovi i instagrami i ljubomora najgora bolest što postoji. Svoju muku ispričao je pred kamerama pa pokazao i čime se bavi - ugljem, poslom koji je "nasledio" od pokojnog brata čija je sudbina još crnja od njegove.

Dok priča šta ga je sve u životu snašlo, pokazuje na vreće uglja, a kaže samo prošle godine ih je 5.000 spakovao, pa na kuću koju je počeo da gradi za svoje mališane podno svoje, na placu koji je kupio do komše Bogdana, i na kraju kamion koji je svojim radom stekao.

Almedin Hubljar iz okoline Bugojna majka je i otac svojoj deci. Sa svoje 33 godine napravio je velike stvari - ima kuću iz snova, dobar auto, međutim živi bez žene, koja ga je, kaže, ostavila sa dvoje dece zbog društvenih mreža - Fejsbuka i Instagrama.

U kraju za njega i rahmetli brata vazda su govorili da su pošteni momci, a svašta su radili i ovce držali, cepali drva,

- Kupus, seno, đubre, nema šta nismo radili - veli Almedin.

- Ja taj kriminal nikad ne bih mogao, rađe bih bio gladan nego se kriminalom bavio - kaže on i dodaje: Samo pošteno.

Iako mlade i vredne, braću Hubljar pratila je crna sudbina kada je u pitanju bračni život.

Ugljem se, kaže Almedin, bavio pokojni brat, pa je on nastavio, kaže, žao mu da taj posao propada kad već ima mušterija. O pokojnom bratu kaže da ga je žena varala, a on to nije više mogao da trpi i oduzeo je sebi život.

- Pravila mu je svašta, smicalice, govorio je da to nije žena, nego zmija - kaže sa suzama u očima Almedin pred kamerom poznatog Jutjub kanala Srednja Bosna danas.

Na pitanje da li je teško sam odgajati decu, kaže "jeste":

- Dok su mali, ne slušaju, ali tu su mama i babo, koji pomažu. Najbolje bi bilo da su kod majke, da se vrati ona, al' šejtan je neki zavlad'o - smatra Almedin pa malo tiše zamišljen veli...

- Najbolje bi im bilo s materom.... Možda dadne Bog da se ona i vrati - veli Almedin.

Sam gaji ne samo svoju nego i bratovljevu dečicu Za pokojnim bratom ostalo je dvoje dece, ćerka i sin. Almedin se seća da mu je bratanica godinu dana plakala za tatom, nije mogla noću da zaspi od muke i tuge. - Dolazila im i majka, s policijom pred kuću, ali neće ni da čuju za nju - veli Almedin.

