- Mi smo bili budni, oni su svi spavali kada se to desilo. Izašla sam da ih probudim, rekla "Deco ustajte, poplava je!". Sin koji je poginuo otvorio je vrata i rekao nam je "Majko, bežite odavde" . Popeli smo se kod komšija na drugi sprat. Kako je komšinica otvorila vrata na njihov balkon naleteo je val, izbio prozore i roletne. Muž i sin bili su na balkonu, potpuno smo bili potopljeni. U potkrovlju smo bili, nismo imali kud, osim da skočimo kroz prozor i plivamo. Već je bilo 2 sata ujutru, ko bi došao po nas? Nemamo nikoga - započela je Ševala Begović i nastavila

- Našli smo neki kompresor, muž je prvi skočio. Ni ja ni komšija ne znamo da plivamo. Rekli smo njima da se spasu, kao i malo dete. Ubeđivali su me da mogu, da neću ostati tu. Ja sam skočila i potonula. Izgrcala sam i vratila se nazad. Tu smo bili na otvorenom četiri sata, nema pomoći. Kajaci su došli ujutru oko šest, pola sedam da bi nas spasili. Rekla sam "Ne dao mi Bog to više doživeti". Sada bih sve to halalila samo da je meni moje dete ostalo. Eto, šta bih vam rekla.