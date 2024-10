- Imam šest braće, nažalost od jednog brata sin je počinio ovo , to nikome ovde nije trebalo. Ne znam kako sam povezan ja u to, nisam nikada imao veze s tim vehabijskim pokretom, niti sam se s njima družio, nisam se ni s malim družio – kaže Ismet Sedić.

- On je i tada uglavnom bio u svojoj sobi, znao je da izađe da se pozdravi i to je sve, video sam ga jednom za Bajram u džamiji. Ovo me zgrozilo kada se desilo, da nije moj zgrozilo bi me, a kamoli ovako. Završio sam i u Hitnoj pomoći i bolnici nakon što su pisali da sam deo vehabijskog pokreta. Deca su mi zabranila da gledam televiziju, ali jače je to od čoveka – rekao je Sedić.