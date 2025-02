Iza svega, prema do sada dostupnim informacijama, stoje Zahida Đogo i njen sin Alija, koji žive u toj kući, a među uhapšenima je, tvrdi izvor, i izvesna Viktorija Viki Popović iz Banjaluke, koja je navodno rođena u Rimu.

Do sada je uhapšeno najmanje osam osoba, a njih nekoliko je predato brčanskom tužilaštvu.

"U ovom momentu sve ukazuje na to da su roditelji mališana koji su pronađeni u kući u Brčkom decu ostavljali na čuvanje dok su oni prosjačili po evropskim zemljama", rekli su za "Nezavisne novine" meštani Brčkog, komentarišući šokantan slučaj iz ovog grada, o kojem se već danima priča u BiH, ali i širom regiona.

"Većinom imaju strane dokumente, a sada istražioci utvrđuju da li su to originalni ili falsifikovani dokumenti. Nema tu uopšte dece iz Brčkog, nego su iz Banjaluke, Mostara, Hrvatske i drugih stranih zemalja. Tu su ih većinom ostavljali roditelji koji su išli da prosjače u Francusku, Italiju, Španiju", ističe izvor iz Brčkog.

Pitanje koje se postavlja je da li su i ta deca, zapravo, trebala da podele sudbinu svojih roditelja, a ni to se u ovom momentu ne isključuje.

"Pre dva dana je jedan čovek rekao da njegova supruga i šestoro dece žive u Zagrebu, a on u Banjaluci. A svoje dvoje dece je ostavio gospođi na čuvanje ovde, već pet mjeseci. On je rekao da je uredno plaća. I on je davao izjavu policiji", ističe izvor.