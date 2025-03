- Stan se nalazi u Spasovdanskoj ulici i preko ”Bukinga” ga je rezervisao Ivan Salavaven za tri osobe. Ključeve sam naveče predao Noi Tvalabeišviliju, koji me prethodno kontaktirao telefonom. Slabo je govorio srpski i loše engleski, ali smo se sporazumeli. Kasnije je poslao poruku i rekao da će doći za sat vremena - ispričao je Radić, napominjući da je na telefonskom broju s kojeg je pozvan bila fotografije žene, a ne optuženog.

Svedok kaže da se sa Noom sastao ispred zgrade (poziv je bio u 22.31, 14. maja 2024. godine). Uzeo mu je podatke, fotografisao pasoš i naplatio stan. U kešu je naplatio 200 KM, odnosno po 60 KM za tri dana rezervacije i optuženi mu je ostavio 20 KM bakšiša. Svedok je optuženog prepoznao u sudnici i više puta ponovio da je to čovek kojem je predao ključ, a čak je iz pasoša znao i da se zove Noe Tvalabeišvili.

Policija svedoka vezala lisicama za stolicu

- Odveli su me u PU Istočno Sarajevo i ostavili da čekam inspektore nekih četiri ili pet sati. Nisam znao zašto sam tu… Kasnije su mi rekli da sam lišen slobode i da će me prevesti u Banjaluku. Na ruke su mi stavili lisice, spremili me u maricu i odvezli - priča Radić.