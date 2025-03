Pribavljena medicinska dokumentacija

"Postupajući tužilac je, u vezi sa povredama koje su nanesene Mirsadi Goletić iz Živinica u avgustu 2024. godine, izdao naredbu za veštačenje na osnovu pribavljene medicinske dokumentacije, a kako bi kvalifikovao stepen počinjenog krivičnog dela nasilja u porodici, s obzirom na to da je za ovo krivično delo, za nanošenje teških telesnih povreda ili ukoliko je žrtvi teško narušeno zdravlje, propisan veći raspon kazne zatvora (od jedne do pet godina), u odnosu na blaže kazne za druge oblike (stepen) nasilja prema članu porodice sa kojim osumnjičeni živi u istom domaćinstvu, za šta je po Krivičnom zakonu FBiH propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine", naveo je u odgovoru Admir Arnautović, portparol Tužilaštva TK.