Pravni stručnjak i ambasador BiH u Nemačkoj Damir Arnaut objasnio je da procedura odobravanja Interpolove poternice može da traje od jednog do tri dana. Sud BiH je zatražio raspisivanje međunarodne poternice za Miloradom Dodikom, što bi značilo da bi on trebalo da bude uhapšen i isporučen Sarajevu ukoliko se pojavi u nekoj od zemalja koje imaju saradnju sa Interpolom.

- U to se uključio i lažljivi Kristijan Šmit koji je zvao neke ambasadore pokušao da spreči moj dolazak, ulazak na konferenciju. Bili su i neki drugi koji su to činili. Ali, evo me, tu sam. Tu sam među svojim izraelskim prijateljima sa kojima pričam o svemu, njima je to poznato. Ovde je puno ljudi iz SAD bliskih američkoj administraciji. Kada im pričamo nešto od svega što se dešava oni ne mogu ni da shvate ni da poveruju u to - rekao je Dodik.