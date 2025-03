Dodik je povodom tvrdnji pojedinih sarajevskih medija da je "deložiran" sa Međunarodne konferencije o antisemitizmu u Jerusalimu, istakao da o tome više zna "Džeruzalem post", koji je to demantovao, nego zabludnela sarajevske čaršija.

"To nije način na koji se može živeti sa njima. Ni u jednom trenutku nisam tražio da se učini nešto protiv muslimana u BiH, ali sam rekao da njihove politike ne idu ka tome da se izgradi zajedničko društvo", rekao je Dodik.

"On je niko i ništa i to se videlo na izborima. Ali on ne odustaje da svoj život skrnavi i baci dole. Povukao je i PDP-a i SDS i sve oko sebe, da bi oni njemu namestili neku funkciju u Sarajevu", rekao je Dodik.